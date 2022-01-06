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«Потрібен чоловік з макогоном»: рецепт куті на узварі з горіхами та медом від Тетяни Мокріді

11:45 6 січня 2022
кутя

Головна страва на столі у Святвечір — це кутя. Правильна різдвяна кутя готується на пшениці та узварі з додаванням меду та горіхів і називається багатою (на відміну від щедрої та голодної куті). Директор Школи леді Тетяна Мокріді наполягає, що для того, щоб страва вдалася, знадобиться допомога чоловіка з макогоном.

Багата кутя на Різдво

  • Пшениця — 400 г;
  • родзинки (темні та світлі) — 100 г;
  • мак — 100 г;
  • курага — 100 г;
  • чорнослив — 100 г;
  • волоські горіхи — 200 г;
  • узвар.
  1. Пшеницю промити, залити на ніч водою. Також з вечора готується узвар із медом.
  2. Пшениця заливається водою у пропорції 1:3 та вариться близько 40 хвилин.
  3. Родзинки, курагу, чорнослив залити окропом. Після того, як сухофрукти розбухнуть, воду потрібно злити, а курагу та чорнослив просушити та нарізати ножицями.
  4. Волоські горіхи подрібнити.
  5. Мак запарити окропом, воду злити. Потрібно ретельно розтерти макові зернятка до білизни. Тут і знадобиться чоловік із макогоном. Альтернативний варіант — розтерти мак у кавомолці чи блендері.
  6. До пшениці додати узвар, горіхи, мак, сухофрукти. Перемішати.

Нагадаємо, на пісний стіл у Святвечір можна приготувати різдвяний пиріг із ягодами, вареники, голубці, пампушки .

Фото ua.depositphotos.com

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