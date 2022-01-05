Різдвяний пиріг-дерево: покроковий рецепт німецького торта по-домашньому
Різдвяні частування країн Європи неможливо уявити без баумкухена — пирога-дерева. Свою назву десерт отримав, оскільки на зрізі нагадує дерево та його природний візерунок із річних кілець. Як гадають, пиріг-дерево вперше з'явився в Німеччині, а звідти поширився на території від Литви до Румунії. Рецепт наводить 1000 menu.
Різдвяний пиріг-дерево баумкухен
Для тіста:
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 1 ст.;
- Масло — 125 г;
- Крохмаль кукурудзяний — 65 г;
- Борошно — 65 г;
- Розпушувач — 10 г;
- Ванілін — щіпка;
- Сіль — щіпка.
Для начинки та глазурі:
- Джем — 200 г;
- Шоколад — 60 г;
- Молоко — 1 ст.
- Білки відокремити від жовтків. Охолодити білки, збити із сіллю та половиною цукру.
- Окремо збити масло, половину цукру, ванілін, жовтки.
- Ввести в масляно-яєчну суміш борошно, крохмаль та розпушувач.
- Додати в тісто білки. Дати постояти 15 хвилин.
- Випекти коржі на промасленому пергаменті або силіконовому килимку при 220 градусах.
- Підготувати картонну трубку (від фольги, плівки) або качалку.
- Готовий корж змастити джемом, обернути навколо трубки. Кількома шарами накрутити всі коржі. Дати охолонути рулету, щоб він не торкався до столу.
- Шоколад розтопити, розвести молоком. Змастити глазур'ю боки рулету.
- Залишити на годину в холодильнику, щоби глазур застигла.
Нагадаємо, на Різдво можна приготувати запечену гуску з яблуками, паштет террин з м'яса або риби, холодець із трьох видів м'яса.
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