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Різдвяний пиріг-дерево: покроковий рецепт німецького торта по-домашньому

0:18 6 січня 2022
пиріг

Різдвяні частування країн Європи неможливо уявити без баумкухена — пирога-дерева. Свою назву десерт отримав, оскільки на зрізі нагадує дерево та його природний візерунок із річних кілець. Як гадають, пиріг-дерево вперше з'явився в Німеччині, а звідти поширився на території від Литви до Румунії. Рецепт наводить 1000 menu.

Різдвяний пиріг-дерево баумкухен

Для тіста:

  • Яйця — 4 шт.;
  • Цукор — 1 ст.;
  • Масло — 125 г;
  • Крохмаль кукурудзяний — 65 г;
  • Борошно — 65 г;
  • Розпушувач — 10 г;
  • Ванілін — щіпка;
  • Сіль — щіпка.

Для начинки та глазурі:

  • Джем — 200 г;
  • Шоколад — 60 г;
  • Молоко — 1 ст.
  1. Білки відокремити від жовтків. Охолодити білки, збити із сіллю та половиною цукру.
  2. Окремо збити масло, половину цукру, ванілін, жовтки.
  3. Ввести в масляно-яєчну суміш борошно, крохмаль та розпушувач.
  4. Додати в тісто білки. Дати постояти 15 хвилин.
  5. Випекти коржі на промасленому пергаменті або силіконовому килимку при 220 градусах.
  6. Підготувати картонну трубку (від фольги, плівки) або качалку.
  7. Готовий корж змастити джемом, обернути навколо трубки. Кількома шарами накрутити всі коржі. Дати охолонути рулету, щоб він не торкався до столу.
  8. Шоколад розтопити, розвести молоком. Змастити глазур'ю боки рулету.
  9. Залишити на годину в холодильнику, щоби глазур застигла.

Нагадаємо, на Різдво можна приготувати запечену гуску з яблуками, паштет террин з м'яса або риби, холодець із трьох видів м'яса.

Фото 1000

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