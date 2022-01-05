Яскрава та смачна закуска «Білочка» від «Апетитної кухні»: гості розбирали так швидко, що ледве встигали подавати на стіл

Рибу можна використовувати для приготування багатьох закусок для святкового столу. Причому не тільки філе оселедця, а й консервовану.

Один із таких рецептів пропонують автори «Апетитної кухні», які стверджують, що закуска «Білочка» — бутерброди № 1 на столі.

Інгредієнти: Батон чи багет;

Варені яйця — 3 шт.;

Плавлені сирки — 3 шт. або 200 гр копченого сиру;

Зелень (кріп або петрушка);

Рибні консерви — 250 гр;

Майонез — 2 ст.л.;

Сіль, перець — за смаком.

Приготування: Батон нарізати і трохи обсмажити. Поки скибочки теплі, натерти їх часником, вмочуючи його в сіль.

На дрібній тертці натерти варені яйця. Подрібнити плавлений сир, попередньо змастивши тертку олією, щоб він не приставав. Змішати, додавши нарізаний кріп.

Викласти в окрему тарілку рибну консерву без зайвої рідини. Розім'яти її виделкою і додати до яєць та сиру.

Додати пропущений через прес часник. Перемішати.

Додати майонез, перець. Ретельно перемішати.

Викласти салат на грінки і прикрасити на власний розсуд.

Також салат можна викласти у тарталетки, попередньо поклавши туди шматочок свіжого огірка.

Автор відео стверджує, що колись такий салат придумали студенти та назвали його «Білочка».

Раніше ідеєю бутербродів із копченим лососем поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

Фото — скріншот

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