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«Знаток цін» нардеп Тищенко представив авторський рецепт «скандально відомих мітболів по-оболонськи»

10:46 5 січня 2022
Тищенко

Народний обранець Микола Тищенко, який раніше «періменував» знамениту котлету по-київськи у «мітбол», вирішив зробити свій внесок у святкування Різдва, представивши власну страву під назвою «мітболи по-оболонськи».

Рецепт «незвичайної страви» він розмістив у своєму Instagram. «Вітаю ще раз усіх з Новим роком, що настав! Напередодні Різдва хочу поділитися рецептом гучнозвісних мітболів по-оболонськи від М. Тищенка» , — написав скромний депутат.

Процес їхнього приготування він детально описав у своєму акаунті.

Інгредієнти:

Приготування:

Водночас, деякі уважні українці, незважаючи на оригінальну назву, розгледіли у «мітболах» звичайні тефтелі у томатному соусі та навіть тривіальні котлети. І звичайно ж, вкотре нагадали народному депутату про «низькі ціни на м'ясо» — якось в інтерв'ю він заявив, що купує, зокрема, сало по 50 гривень…

Ймовірно, передбачаючи подібні казуси, Тищенко вигадав «замануху» у вигляді «кулінарного баттлу», запропонувавши фолловерам приготувати цю страву та викласти фото у соцмережі. І деякі підписники Миколи навіть виявили бажання взяти у ньому участь.

Нагадаємо, раніше нардеп приголомшив громадськість «неймовірно низькими цінами» на одному з найдорожчих ринків у Києві — він стверджував, що на Бессарабському ринку купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм. Сало нібито там коштує від 50 до 200 гривень, а яловичину він купував від 50 до 70 гривень, а можна було купити і по 20 гривень.

Фото зі сторінки Миколи Тищенка у соціальних мережах

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