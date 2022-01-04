Бомбічний торт «Трюфель» від автора салату «Під кайфом» Наталії Калніної: готується в один клік, прикрасить будь-який святковий стіл

Відома фудблогерка Наталія Калніна, яка представляла раніше салати «Мімоза» та «Під кайфом», а також торт «Наполеон», поділилася рецептом ще однієї оригінальної страви — торта «Трюфель».

«Мій тато дуже любить цукерки трюфелі, щоб догодити йому, на день народження я пекла цей торт. Спробувавши шматочок, він сказав, що це найсмачніший торт, який він колись куштував. Скажу Вам по секрету, готується він в один клік», — розповідає блогер.

Інгредієнти: Для бісквіту:

яйця — 2 шт

цукор -180 г

ванільний цукор — 1 пачка

вода (окріп) — 100 мл

молоко — 100 мл

рослинна олія — 100 мл

сіль — ¼ ч.л.

розпушувач — 10 г

оцет 9% - 1ст.л.

борошно — 130 г

какао порошок — 60 г Для крему:

вершки жирність більше 33% - 500 мл

шоколад гіркий — 300 г

шоколад молочний — 100 г

Як писали «ФАКТИ», раніше Наталія Калніна порекомендувала рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах із найдоступніших продуктів.

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