27.21 / 27.46 30.60 / 31.01
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Бомбічний торт «Трюфель» від автора салату «Під кайфом» Наталії Калніної: готується в один клік, прикрасить будь-який святковий стіл

21:08 4 січня 2022
Торт «Трюфель»

Відома фудблогерка Наталія Калніна, яка представляла раніше салати «Мімоза» та «Під кайфом», а також торт «Наполеон», поділилася рецептом ще однієї оригінальної страви — торта «Трюфель».

«Мій тато дуже любить цукерки трюфелі, щоб догодити йому, на день народження я пекла цей торт. Спробувавши шматочок, він сказав, що це найсмачніший торт, який він колись куштував. Скажу Вам по секрету, готується він в один клік», — розповідає блогер.

Інгредієнти:

Для бісквіту:
яйця — 2 шт
цукор -180 г
ванільний цукор — 1 пачка
вода (окріп) — 100 мл
молоко — 100 мл
рослинна олія — 100 мл
сіль — ¼ ч.л.
розпушувач — 10 г
оцет 9% - 1ст.л.
борошно — 130 г
какао порошок — 60 г

Для крему:
вершки жирність більше 33% - 500 мл
шоколад гіркий — 300 г
шоколад молочний — 100 г

Як писали «ФАКТИ», раніше Наталія Калніна порекомендувала рецепт десерту «Мрія» — дуже смачного торта в домашніх умовах із найдоступніших продуктів.

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Фішка – у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.