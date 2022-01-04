Власник сайту «Апетитна кухня» Володимир, який представив салат «Тайсон», що раніше полюбився багатьом, впевнений, що будь-якій жінці сподобається, коли на свята її привітають оригінальною і смачною стравою.

Таким він вважає салат «Фантазія для ніжної дружини», яка будить у жінці найприємніші та незвичайні думки.

«Жіноча фантазія буває часом незвичайною та дуже яскравою», — вважає кулінар.

Такий салат, на його думку, «з'їдять першим та попросять добавки».

Про те, як готується салат, Володимир показав у відео.

Інгредієнти: - куряче м'ясо 200−300 гр

- морквина по-корейськи 200−250 гр

- кукурудза консервована 150−200 гр

- твердий сир 150 гр

- яйця 4 шт

- майонез

- сіль, перець за смаком

Як писали «ФАКТИ», раніше автор кулінарного каналу «Milenia Кулінарні рецепти», на який підписано 1,07 млн любителів традиційних страв, запропонувала рецепт «правильного» холодця на Різдво, Старий Новий рік та інші свята.

А відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова запропонувала днями ідею бутербродів із копченим лососем.

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