27.15 / 27.38 30.60 / 30.88
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ніякого майонезу: рецепт ідеального салату для легкого обіду чи вечері

8:29 4 січня 2022
Салат

Після свят багато дієтологів радять влаштовувати собі «розвантажувальні дні», і тим, хто слідує цим порадам, дуже доречним буде рецепт свіжого салату з оливками, авокадо і фетою. По суті, це той самий відомий «Грецький салат», але з авокадо, відзначають на каналі Салати. Кращі рецепти.

Для його приготування потрібні:

  • 2 огірки
  • 2 помідори
  • 1 червона цибулина
  • 1 пучок салатної зелені
  • 2 солодких червоних перцю
  • 1 авокадо
  • ½ банки маслин
  • 100 грн. фети/бринзи
  • 2 ст. оливкової олії
  • 2 ст. лимонного соку для заправки
  • сіль та перець за смаком

Для приготування салату огірок та авокадо нарізають кубиками, помідор — невеликими часточками, салатний перець — смужками, а цибулю — дуже тонкими півкільцями. Салатну зелень краще порвати руками, а фету можна розкришити, або ж нарізати кубиками.

Змішати овочі, додати до них маслини. Посипати фетою.

Для заправки змішати лимонний сік, оливкову олію, посолити та приправити перцем до смаку. Заправити салат.

Смачного!

А суддя шоу «Майстер.Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував свій варіант здорового салату із фетою.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суддівський молоток

Українцям нарахують доплату за газ за кілька років: ухвалено важливе рішення

Пиріжки

Тісто за 5 хвилин і довго не черствіють: рецепт м'яких та смачних пиріжків

Салат «Тайсон»

«Нереально смачний» салат «Тайсон» на Різдво та Старий Новий рік: підкорює з першої ложки

буковель

Пиріжок за 50 гривень, кава — за 120: українці діляться враженнями від цін у Буковелі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.