Ніякого майонезу: рецепт ідеального салату для легкого обіду чи вечері

Після свят багато дієтологів радять влаштовувати собі «розвантажувальні дні», і тим, хто слідує цим порадам, дуже доречним буде рецепт свіжого салату з оливками, авокадо і фетою. По суті, це той самий відомий «Грецький салат», але з авокадо, відзначають на каналі Салати. Кращі рецепти.

Для його приготування потрібні:

2 огірки

2 помідори

1 червона цибулина

1 пучок салатної зелені

2 солодких червоних перцю

1 авокадо

½ банки маслин

100 грн. фети/бринзи

2 ст. оливкової олії

2 ст. лимонного соку для заправки

сіль та перець за смаком

Для приготування салату огірок та авокадо нарізають кубиками, помідор — невеликими часточками, салатний перець — смужками, а цибулю — дуже тонкими півкільцями. Салатну зелень краще порвати руками, а фету можна розкришити, або ж нарізати кубиками.

Змішати овочі, додати до них маслини. Посипати фетою.

Для заправки змішати лимонний сік, оливкову олію, посолити та приправити перцем до смаку. Заправити салат.

Смачного!

А суддя шоу «Майстер.Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував свій варіант здорового салату із фетою.

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter