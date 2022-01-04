Ніякого майонезу: рецепт ідеального салату для легкого обіду чи вечері
Після свят багато дієтологів радять влаштовувати собі «розвантажувальні дні», і тим, хто слідує цим порадам, дуже доречним буде рецепт свіжого салату з оливками, авокадо і фетою. По суті, це той самий відомий «Грецький салат», але з авокадо, відзначають на каналі Салати. Кращі рецепти.
Для його приготування потрібні:
- 2 огірки
- 2 помідори
- 1 червона цибулина
- 1 пучок салатної зелені
- 2 солодких червоних перцю
- 1 авокадо
- ½ банки маслин
- 100 грн. фети/бринзи
- 2 ст. оливкової олії
- 2 ст. лимонного соку для заправки
- сіль та перець за смаком
Для приготування салату огірок та авокадо нарізають кубиками, помідор — невеликими часточками, салатний перець — смужками, а цибулю — дуже тонкими півкільцями. Салатну зелень краще порвати руками, а фету можна розкришити, або ж нарізати кубиками.
Змішати овочі, додати до них маслини. Посипати фетою.
Для заправки змішати лимонний сік, оливкову олію, посолити та приправити перцем до смаку. Заправити салат.
Смачного!
А суддя шоу «Майстер.Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував свій варіант здорового салату із фетою.87
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