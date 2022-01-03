«Завжди просять добавки»: рецепт «швидкого, легкого та дуже смачного» сніданку від Людмили Борщ
Кулінарний блогер Людмила Борщ часто радує своїх підписників у соцмережах рецептами оригінальних салатів, але цього разу запропонувала варіант здорового сніданку для дітей.
Втім, зазначає вона в Instagram, така страва припаде до смаку і дорослим, а ласуни обов'язково попросять добавки.
Мова про сирну запіканку, яку доповнюють часточками апельсинів та шматочками шоколаду.
Для приготування страви вам знадобляться:
Сир — 600 грамів
Сметана — 3 столові ложки
Яйця — 2 штуки
Цукор — 100 грамів
Ванільний цукор — 10 грамів.
Манна крупа — 3 столові ложки
Сода, сіль
Апельсини — 2−3 штуки
Шоколад — 15 грамів
Спосіб приготування:
Сир, манку, яйця та цукор збивають занурювальним блендером до однорідності та виливають у форму, на дно якої кладуть пергаментний кружок за її діаметром.
У масу занурюють шматочки апельсинів та шоколаду, а верх майбутньої запіканки змащують сметаною.
Випікають 60 хвилин при температурі 180 градусів.
А ось відомий кухар Олександр Белькович порадив до свята приготувати солодку запіканку, яку він назвав справжньою «бомбітто».280
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