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Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

19:05 3 січня 2022
Фішка – у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

У холодні та негодні зимові дні так хочеться чогось з'їсти щось яскраве і святкове. Тут стане у нагоді рецепт нового салату «Африка» з ківі, яблуком та курячим філе. Його запропонували творці каналу Домашня консервація в Telegram .

Для приготування вам знадобляться:

  • куряче філе — 250 г;
  • ківі — 1 шт;
  • яблуко — 1 шт;
  • сир твердий — 40 г;
  • яйце відварене — 2 шт;
  • морква корейська — 70 г;
  • сіль за смаком;
  • майонез — за смаком.

Етапи приготування

1. Половинку курячого філе відварити, дрібно нарізати, додати сіль і перець. Викласти в салатник, змастивши майонезом.

2. Нарізати великими півкільцями ківі. Викласти другим шаром на курку.

3. Зварити круто яйця, розділити білки і натерти їх на терці, створити з білків третій шар і змастити майонезом.

4. Натерти яблуко на терці. Викласти четвертим шаром.

5. Сир, натертий на терці, викласти п'ятим шаром. Зверху також зробити сіточку з майонезу.

6. Шостий шар являє собою моркву по-корейськи, порізану дрібненько.

7. Останнім шаром йдуть жовтки, що залишилися.

Прикрашають салат пластинками ківі.

Нагадаємо, раніше фудблогер Ірина Хлєбнікова використала ківі для приготування смачного десерту зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом і бананами.

Πріятного апетиту!

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