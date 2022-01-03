Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете
У холодні та негодні зимові дні так хочеться чогось з'їсти щось яскраве і святкове. Тут стане у нагоді рецепт нового салату «Африка» з ківі, яблуком та курячим філе. Його запропонували творці каналу Домашня консервація в Telegram .
Для приготування вам знадобляться:
- куряче філе — 250 г;
- ківі — 1 шт;
- яблуко — 1 шт;
- сир твердий — 40 г;
- яйце відварене — 2 шт;
- морква корейська — 70 г;
- сіль за смаком;
- майонез — за смаком.
Етапи приготування
1. Половинку курячого філе відварити, дрібно нарізати, додати сіль і перець. Викласти в салатник, змастивши майонезом.
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2. Нарізати великими півкільцями ківі. Викласти другим шаром на курку.
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3. Зварити круто яйця, розділити білки і натерти їх на терці, створити з білків третій шар і змастити майонезом.
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4. Натерти яблуко на терці. Викласти четвертим шаром.
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5. Сир, натертий на терці, викласти п'ятим шаром. Зверху також зробити сіточку з майонезу.
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6. Шостий шар являє собою моркву по-корейськи, порізану дрібненько.
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7. Останнім шаром йдуть жовтки, що залишилися.
Прикрашають салат пластинками ківі.
Нагадаємо, раніше фудблогер Ірина Хлєбнікова використала ківі для приготування смачного десерту зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом і бананами.
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Πріятного апетиту!
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