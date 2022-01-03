Фішка — у ківі: рецепт салату «Африка», який ви ще не куштували, але вже не забудете

У холодні та негодні зимові дні так хочеться чогось з'їсти щось яскраве і святкове. Тут стане у нагоді рецепт нового салату «Африка» з ківі, яблуком та курячим філе. Його запропонували творці каналу Домашня консервація в Telegram .

Для приготування вам знадобляться:

куряче філе — 250 г;

ківі — 1 шт;

яблуко — 1 шт;

сир твердий — 40 г;

яйце відварене — 2 шт;

морква корейська — 70 г;

сіль за смаком;

майонез — за смаком.

Етапи приготування

1. Половинку курячого філе відварити, дрібно нарізати, додати сіль і перець. Викласти в салатник, змастивши майонезом.

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2. Нарізати великими півкільцями ківі. Викласти другим шаром на курку.

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3. Зварити круто яйця, розділити білки і натерти їх на терці, створити з білків третій шар і змастити майонезом.

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4. Натерти яблуко на терці. Викласти четвертим шаром.

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5. Сир, натертий на терці, викласти п'ятим шаром. Зверху також зробити сіточку з майонезу.

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6. Шостий шар являє собою моркву по-корейськи, порізану дрібненько.

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7. Останнім шаром йдуть жовтки, що залишилися.

Прикрашають салат пластинками ківі.

Нагадаємо, раніше фудблогер Ірина Хлєбнікова використала ківі для приготування смачного десерту зі світлими та шоколадними коржами, заварним кремом і бананами.

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Πріятного апетиту!

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