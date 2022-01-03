Ідеальний лимонний бісквіт із сирним кремом: покроковий рецепт

Ніжні десерти на основі йогурту та сиру не обов'язково готувати із цукром. Тим, хто стежить за фігурою, можна використовувати і в бісквіті, і в кремі замінник цукру. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Лимонний бісквіт із сирним кремом Для коржу: Яйця — 2 шт.;

Борошно рисове — 60 г;

Сік лимонний — 30 мл;

Йогурт — 165 г;

Розпушувач — 0,5 ч. л.;

Цедра лимонна — 1 ч. л.;

Цукрозамінник. Для крему: Сир 5% жирності — 130 г;

Цукрозамінник;

Ванілін. Інгредієнти для бісквіту змішати. Випікати у силіконовій формі у мікрохвильовій печі 3−5 хвилин (залежить від потужності). Сир, замінник цукру і ванілін змішати, зробити крем. Корж вийняти з печі, остудити, розрізати на порційні шматочки. Промастити кремом. Прикрасити зверху ягодами.

Нагадаємо, приготувати десерти без борошна та манки також можливо. Наприклад, це може бути запіканка з бананом та какао або кокосово-вівсяні сирники.

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter