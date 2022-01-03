Ідеальний лимонний бісквіт із сирним кремом: покроковий рецепт
Ніжні десерти на основі йогурту та сиру не обов'язково готувати із цукром. Тим, хто стежить за фігурою, можна використовувати і в бісквіті, і в кремі замінник цукру. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.
Лимонний бісквіт із сирним кремом
Для коржу:
- Яйця — 2 шт.;
- Борошно рисове — 60 г;
- Сік лимонний — 30 мл;
- Йогурт — 165 г;
- Розпушувач — 0,5 ч. л.;
- Цедра лимонна — 1 ч. л.;
- Цукрозамінник.
Для крему:
- Сир 5% жирності — 130 г;
- Цукрозамінник;
- Ванілін.
- Інгредієнти для бісквіту змішати.
- Випікати у силіконовій формі у мікрохвильовій печі 3−5 хвилин (залежить від потужності).
- Сир, замінник цукру і ванілін змішати, зробити крем.
- Корж вийняти з печі, остудити, розрізати на порційні шматочки.
- Промастити кремом. Прикрасити зверху ягодами.
Нагадаємо, приготувати десерти без борошна та манки також можливо. Наприклад, це може бути запіканка з бананом та какао або кокосово-вівсяні сирники.38
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