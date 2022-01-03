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Ідеальний лимонний бісквіт із сирним кремом: покроковий рецепт

6:49 3 січня 2022
десерт

Ніжні десерти на основі йогурту та сиру не обов'язково готувати із цукром. Тим, хто стежить за фігурою, можна використовувати і в бісквіті, і в кремі замінник цукру. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Лимонний бісквіт із сирним кремом

Для коржу:

  • Яйця — 2 шт.;
  • Борошно рисове — 60 г;
  • Сік лимонний — 30 мл;
  • Йогурт — 165 г;
  • Розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • Цедра лимонна — 1 ч. л.;
  • Цукрозамінник.

Для крему:

  • Сир 5% жирності — 130 г;
  • Цукрозамінник;
  • Ванілін.
  1. Інгредієнти для бісквіту змішати.
  2. Випікати у силіконовій формі у мікрохвильовій печі 3−5 хвилин (залежить від потужності).
  3. Сир, замінник цукру і ванілін змішати, зробити крем.
  4. Корж вийняти з печі, остудити, розрізати на порційні шматочки.
  5. Промастити кремом. Прикрасити зверху ягодами.

Нагадаємо, приготувати десерти без борошна та манки також можливо. Наприклад, це може бути запіканка з бананом та какао або кокосово-вівсяні сирники.

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