Тістечко «Картопля» для тих, хто слідкує за фігурою: простий рецепт ідеальних смаколиків
Тістечко «Картопля», яке традиційно вважається дуже солодким і калорійним, можна перетворити на корисний десерт. Досить цукор замінити підсолоджувачем, тваринні жири — кокосовим маслом, а пшеничне борошно — рисовим. Рецепт наводить telegra.ph .
Тістечко «Картопля» без цукру
- Яйця — 1 шт.;
- Молоко — 80 мл;
- Сироп топінамбуру (або інший підсолоджувач) — 1 ч. л.;
- Борошно рисове — 80 г;
- Какао — 2 ст.л.;
- Розпушувач — 0,5 ч.л.;
- Олія (кокосова) — 0,5 ч.л.;
- Банан — 1 шт.
- Шоколад 20−30 г.
Змішати інгредієнти, крім шоколаду, банана та половини какао. Корж випікати у духовці чи мікрохвильовій печі 3−4 хвилини.
Дати охолоти, нарізати кубиками, подрібнити з бананом.
Зробити п'ять кульок, обваляти у какао. Шоколад розтопити та полити «картоплю».
Нагадаємо, тим, хто обмежує кількість солодкого в раціоні, стане в нагоді рецепт листкового печива без цукру та яблучного печива без цукру.
Фото www.patee.ru6
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