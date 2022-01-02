Тістечко «Картопля» для тих, хто слідкує за фігурою: простий рецепт ідеальних смаколиків

Тістечко «Картопля», яке традиційно вважається дуже солодким і калорійним, можна перетворити на корисний десерт. Досить цукор замінити підсолоджувачем, тваринні жири — кокосовим маслом, а пшеничне борошно — рисовим. Рецепт наводить telegra.ph .

Тістечко «Картопля» без цукру Яйця — 1 шт.;

Молоко — 80 мл;

Сироп топінамбуру (або інший підсолоджувач) — 1 ч. л.;

Борошно рисове — 80 г;

Какао — 2 ст.л.;

Розпушувач — 0,5 ч.л.;

Олія (кокосова) — 0,5 ч.л.;

Банан — 1 шт.

Шоколад 20−30 г. Змішати інгредієнти, крім шоколаду, банана та половини какао. Корж випікати у духовці чи мікрохвильовій печі 3−4 хвилини.

Дати охолоти, нарізати кубиками, подрібнити з бананом.

Зробити п'ять кульок, обваляти у какао. Шоколад розтопити та полити «картоплю».

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Фото www.patee.ru

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