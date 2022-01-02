Чудові реберця на банці: простий рецепт смачної вечері

Свинячі реберця зазвичай тушкують або запікають на грилі в соусі. Але якщо часу мало, їх можна швидко приготувати в духовці — потрібно скористатися банкою відповідного розміру. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Свинячі реберця на банці в духовці Реберця свинячі;

Олія — 2 ст.л.;

Мед — 1 ст.л.;

Сік лимонний — 1 ст.л.;

Часник — 5 зубчиків;

Паприка — 0,5 ч.л.;

Перець чорний — 0,5 ч.л.;

Сіль — 0,5 ч.л. З суміші спецій, солі, подрібненого часнику, соку, меду та олії приготувати маринад. М'ясо замаринувати на півгодини. Взяти форму для запікання, поставити туди банку, обернути ємність реберцями.

Усередині банки можна підготувати гарнір для м'яса. Наприклад, картоплю з грибами.

Форму з м'ясом та банку з гарніром поставити в холодну духовку, довести до 180 градусів. Запікати 80−90 хвилин. Щоб банка не тріснула, потрібно не відразу виймати її з духовки, а залишити, доки трохи не охолоне.

Нагадаємо раніше шеф-кухар із Польщі запропонував свій рецепт королівського супу зі свинячих ребер. Також зі свинячих реберець виходить апетитна солянка.

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter