«Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова

Фудблогерка Людмила з «апетитним» прізвищем Борщ запропонувала обов'язково спробувати приготувати для гостей, що зібралися за святковим столом, незвичайний салат «Ріг достатку».

«Я давно шукала цей рецепт, і нарешті, то знайшла. Це черговий шедевр і вибух смаку. Поєднання продуктів просто ідеальне. Пару хвилин і смакоти готове! Готуйте і насолоджуйтесь цим смачним і незвичайним салатом» , — пише вона.

А про те, як готується цей «твір кулінарного мистецтва», Людмила показала у відео на своєму каналі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Людмила Борщ запропонувала рецепти 4 салатів для новорічного столу, а відомий фуд-блогер Володимир, власник сайту «Апетитна кухня» представив незвичайний салат, який підійде на будь-який святковий стіл, у тому числі і на Різдво .

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