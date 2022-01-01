Якщо свято вдалося: простий рецепт похмільного супу

Незважаючи на поради медиків, які застерігають від зайвого вживання алкоголю в новорічну ніч, дуже багато хто на ранок 1 січня почувається не дуже добре.

Допомогти їм може «похмільний суп», рецепт якого наводить один із інтернет-ресурсів.

Необхідні продукти:

Філе куряче велике — 1 штука

Вода очищена — 3−3,5 літри

Картопля середнього розміру — 2−3 штуки

Морква великого розміру — 1 штука

Цибуля ріпчаста середнього розміру — 2 штуки

Огірки солоні бочкові великого розміру — 5−7 штук

Рис круглозернистий — 80−100 грам

Сіль за смаком

Перець чорний горошком — 2−3 штуки

Лист лавровий середнього розміру — 1−2 штуки

Паста томатна консервована — за смаком

Як бачимо, набір продуктів ідентичний тим, що використовуються для традиційного розсольника.

Етапи приготування

У каструлю з нарізаним курячим філе виливаємо очищену воду та ставимо на середній вогонь. Після закипання бульйону вогонь робимо тихіше, накриваємо кришкою каструлю і варимо куряче філе протягом 20−25 хвилин. Через 15 хвилин для ароматності можна додати в бульйон лаврове листя та чорний перець горошком.

Для засмажки в сковороду наливаємо невелику кількість рослинної олії та ставимо ємність на середній вогонь. Коли олія добре розігріється, робимо маленький вогонь і викладаємо в сковороду цибулю. При постійному помішуванні інгредієнта дерев'яною лопаткою, смажимо цибулю протягом 5−7 хвилин до тих пір, поки вона не стане м'якою та ніжно-коричневого кольору. Додаємо в ємність моркву і знову добре перемішуємо. Продовжуємо гасити овочі до того часу, поки морква стане м'якою (приблизно 7−9 хвилин).

Додаємо в засмажку подрібнені солоні огірки, знову все перемішуємо і продовжуємо гасити ще протягом 8−10 хвилин, після чого додаємо консервовану томатну пасту, знову все перемішуємо дерев'яною лопаткою і готуємо овочеву суміш ще 3−4 хвилини. Після цього вимикаємо конфорку, а засмажку відставляємо убік настоятися.

За 10 хвилин до готовності бульйону додаємо в каструлю картоплю й рис. Все добре перемішуємо столовою ложкою та продовжуємо варити під кришкою протягом 15−20 хвилин до готовності картоплі.

В останню чергу додаємо в ємність овочеву засмажку і варимо страву після закипання протягом 2−3 хвилин. Після цього вимикаємо конфорку, а каструлю закриваємо щільно кришкою і відставляємо убік наполягати ще протягом 20 хвилин.

Після того, як суп настоїться, його можна розливати по тарілках та подавати до столу. Через пікантну кислинку вже після першої ложки ви відчуєте, як у тілі з'являється бадьорість та приємний стан тепла.

Нагадаємо, за правилами Різдвяного посту, що триває, гарячі страви і рослинну олію можна вживати по вівторках, четвергах і у вихідні дні.

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