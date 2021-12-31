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Соковита буженина зі свинячої шиї в духовці: рецепт обов'язкової страви на Новий рік

11:00 31 грудня 2021
буженина

Усім, хто ще не склав меню на Новий рік, підійде універсальний варіант гарячої м'ясної страви — домашня буженина. На відміну від «королівської буженини», страва не потребує особливих кулінарних навичок — досить гарної духовки та правильного набору спецій. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Буженина зі свинячої шиї у духовці

  • Ошийок свинячий — 1,5 кг;
  • Перець чорний — 1 ч.л.;
  • Паприка солодка — 1 ч.л.;
  • Чебрець — 2 гілочки;
  • Розмарин сушений — - 0,5 ч.л.;
  • Коріандр — 0,5 ч.л.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Олія оливкова — 1 ст.л.;
  • Сіль.

М'ясо обмазати сіллю та сумішшю спецій.
Загорнути заготовку спочатку в пергамент, потім у фольгу.
Запікати в духовці одну годину при 180 градусах.
Готове м'ясо, не виймаючи з фольги, додатково поставити під прес на 30 хвилин.
Охолодити, нарізати скибочками.

Нагадаємо, дуже соковита буженина виходить, якщо попередньо м'ясо на добу потримати в маринаді. Такий рецепт пропонує телеведучий Григорій Герман. А шеф-кухар Ольга Сагайдак для буженини по-царськи витримує м'ясо ніч у холодильнику.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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