Соковита буженина зі свинячої шиї в духовці: рецепт обов'язкової страви на Новий рік
Усім, хто ще не склав меню на Новий рік, підійде універсальний варіант гарячої м'ясної страви — домашня буженина. На відміну від «королівської буженини», страва не потребує особливих кулінарних навичок — досить гарної духовки та правильного набору спецій. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.
Буженина зі свинячої шиї у духовці
- Ошийок свинячий — 1,5 кг;
- Перець чорний — 1 ч.л.;
- Паприка солодка — 1 ч.л.;
- Чебрець — 2 гілочки;
- Розмарин сушений — - 0,5 ч.л.;
- Коріандр — 0,5 ч.л.;
- Часник — 2 зубчики;
- Олія оливкова — 1 ст.л.;
- Сіль.
М'ясо обмазати сіллю та сумішшю спецій.
Загорнути заготовку спочатку в пергамент, потім у фольгу.
Запікати в духовці одну годину при 180 градусах.
Готове м'ясо, не виймаючи з фольги, додатково поставити під прес на 30 хвилин.
Охолодити, нарізати скибочками.
Нагадаємо, дуже соковита буженина виходить, якщо попередньо м'ясо на добу потримати в маринаді. Такий рецепт пропонує телеведучий Григорій Герман. А шеф-кухар Ольга Сагайдак для буженини по-царськи витримує м'ясо ніч у холодильнику.
Фото https://ua.depositphotos.com/90
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