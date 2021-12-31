Соковита буженина зі свинячої шиї в духовці: рецепт обов'язкової страви на Новий рік

Усім, хто ще не склав меню на Новий рік, підійде універсальний варіант гарячої м'ясної страви — домашня буженина. На відміну від «королівської буженини», страва не потребує особливих кулінарних навичок — досить гарної духовки та правильного набору спецій. Рецепт наводить Telegram-канал Шеф-кухар.

Буженина зі свинячої шиї у духовці Ошийок свинячий — 1,5 кг;

Перець чорний — 1 ч.л.;

Паприка солодка — 1 ч.л.;

Чебрець — 2 гілочки;

Розмарин сушений — - 0,5 ч.л.;

Коріандр — 0,5 ч.л.;

Часник — 2 зубчики;

Олія оливкова — 1 ст.л.;

Сіль. М'ясо обмазати сіллю та сумішшю спецій.

Загорнути заготовку спочатку в пергамент, потім у фольгу.

Запікати в духовці одну годину при 180 градусах.

Готове м'ясо, не виймаючи з фольги, додатково поставити під прес на 30 хвилин.

Охолодити, нарізати скибочками.

Нагадаємо, дуже соковита буженина виходить, якщо попередньо м'ясо на добу потримати в маринаді. Такий рецепт пропонує телеведучий Григорій Герман. А шеф-кухар Ольга Сагайдак для буженини по-царськи витримує м'ясо ніч у холодильнику.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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