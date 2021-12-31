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Салат з квасолею, копченою куркою та сухариками: простий рецепт оригінальної страви на Новий рік

11:11 31 грудня 2021
Салат з куркою та квасолею

З квасолею можна приготувати не лише салат «Марфа», який може замінити звичне «Олів'є» на новорічному столі, але й салат із копченою куркою та сухариками.

Нескладним рецептом приготування такої страви поділилися на каналі «Прості рецепти».

Інгредієнти:

  • Курка копчена — 300 г;
  • Квасоля консервована — 350−400 г;
  • Морква — 2 шт.;
  • Часник — 4 зубчики;
  • Сухарики — 50 г;
  • Майонез — за смаком.

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Приготування:

  • Квасолю вийняти з розсолу і викласти у салатник. Додати нарізану невеликими шматочками курку.
  • Нарізати кубиками відварену моркву. Додати в салат разом із рубаним часником та сухариками.
  • Заправити майонезом та подавати до столу. Якщо застілля планується через деякий час, сухарики слід додавати перед подачею — інакше вони розмокнуть.

Матеріал «Помаранчеве» меню та заборонені страви: як правильно підготуватися до зустрічі Нового року" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Прості рецепти»

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