Салат з квасолею, копченою куркою та сухариками: простий рецепт оригінальної страви на Новий рік

З квасолею можна приготувати не лише салат «Марфа», який може замінити звичне «Олів'є» на новорічному столі, але й салат із копченою куркою та сухариками.

Нескладним рецептом приготування такої страви поділилися на каналі «Прості рецепти».

Інгредієнти: Курка копчена — 300 г;

Квасоля консервована — 350−400 г;

Морква — 2 шт.;

Часник — 4 зубчики;

Сухарики — 50 г;

Майонез — за смаком.

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Приготування: Квасолю вийняти з розсолу і викласти у салатник. Додати нарізану невеликими шматочками курку.

Нарізати кубиками відварену моркву. Додати в салат разом із рубаним часником та сухариками.

Заправити майонезом та подавати до столу. Якщо застілля планується через деякий час, сухарики слід додавати перед подачею — інакше вони розмокнуть.

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Фото «Прості рецепти»

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