Салат з квасолею, копченою куркою та сухариками: простий рецепт оригінальної страви на Новий рік
З квасолею можна приготувати не лише салат «Марфа», який може замінити звичне «Олів'є» на новорічному столі, але й салат із копченою куркою та сухариками.
Нескладним рецептом приготування такої страви поділилися на каналі «Прості рецепти».
Інгредієнти:
- Курка копчена — 300 г;
- Квасоля консервована — 350−400 г;
- Морква — 2 шт.;
- Часник — 4 зубчики;
- Сухарики — 50 г;
- Майонез — за смаком.
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Приготування:
- Квасолю вийняти з розсолу і викласти у салатник. Додати нарізану невеликими шматочками курку.
- Нарізати кубиками відварену моркву. Додати в салат разом із рубаним часником та сухариками.
- Заправити майонезом та подавати до столу. Якщо застілля планується через деякий час, сухарики слід додавати перед подачею — інакше вони розмокнуть.
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Фото «Прості рецепти»65
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