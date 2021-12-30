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Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «страшенно смачного» новорічного салату з буряком і фетою: зовсім без майонезу і збирається руками

11:48 30 грудня 2021
Салат із буряком

Відомий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, який раніше дав поради, як оздоровити новорічне меню, поділився в Instagram рецептом новорічного салату з буряком та фетою.

«Якщо, це той самий салат, який замінить один із численних з майонезом на вашому новорічному столі! Вже можна зберігати, він елементарний і дуже смачний!» — написав він.

Інгредієнти:

- Буряк відварений — 200 гр
- Фета — 100 гр
- Апельсин — 150 гр
- Волоський горіх — 50 гр
- Листя салату
- Курячий бульйон — 50 гр

Приготування:

Всі інгредієнти повинні бути крупно нарізані — важливо тут не рубати їх дрібно та не змішувати смаки.
Спочатку треба підробити горіхи. Щоб не збирати потім по всій кухні горіхи, покладіть їх у пакетслайдер, застебніть його і за допомогою качалки обережно подрібніть.

Далі нарізаємо всі інгредієнти великими шматками, збираємо салат. Викладаємо зверху листя салату і заправляємо курячим бульйоном.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала рецепт новорічного салату «Зимова казка», а її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу. А найпопулярніший фудблогер в українському TikTok із 2 млн фоловерів Валерій Пономарь опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.

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