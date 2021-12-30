Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «страшенно смачного» новорічного салату з буряком і фетою: зовсім без майонезу і збирається руками

Відомий шефкухар Ектор Хіменес-Браво, який раніше дав поради, як оздоровити новорічне меню, поділився в Instagram рецептом новорічного салату з буряком та фетою.

«Якщо, це той самий салат, який замінить один із численних з майонезом на вашому новорічному столі! Вже можна зберігати, він елементарний і дуже смачний!» — написав він.

Інгредієнти: - Буряк відварений — 200 гр

- Фета — 100 гр

- Апельсин — 150 гр

- Волоський горіх — 50 гр

- Листя салату

- Курячий бульйон — 50 гр Приготування: Всі інгредієнти повинні бути крупно нарізані — важливо тут не рубати їх дрібно та не змішувати смаки.

Спочатку треба підробити горіхи. Щоб не збирати потім по всій кухні горіхи, покладіть їх у пакетслайдер, застебніть його і за допомогою качалки обережно подрібніть. Далі нарізаємо всі інгредієнти великими шматками, збираємо салат. Викладаємо зверху листя салату і заправляємо курячим бульйоном.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінарний блогер Людмила Борщ запропонувала рецепт новорічного салату «Зимова казка», а її колега Ольга Матвій поділилася рецептом салату «Рукавичка», який буде доречним до новорічного столу. А найпопулярніший фудблогер в українському TikTok із 2 млн фоловерів Валерій Пономарь опублікував у Instagram рецепт салату з вугрем теріякі.

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