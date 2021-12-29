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Салат-закуска «Мандарини»: швидко, просто, смачно

9:06 29 грудня 2021
Салат Мандаринка

У мережі з'явилася маса варіантів страв до святкового столу, оформлених у вигляді новорічних атрибутів, наприклад, закуска, що формою нагадує ялинкову іграшку — кульку, яка так і називається «Новорічна кулька».

А на каналі «Скарбничка рецептів» запропонували приготувати на свята салат-закуску у вигляді традиційних новорічних фруктів — мандаринів.

Інгредієнти:

  • Морква — 330 г;
  • Яйце варене — 2шт.;
  • Куряче філе — 110 г;
  • Сир — 80 г;
  • Майонез — 45 г;
  • Сіль, спеції — за смаком;
  • Зелень, часник — за бажанням.

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Приготування:

  • Відварену моркву, сир та яйця подрібнити на дрібній тертці. М'ясо дрібно нарізати.
  • Змішати сир, м'ясо та яйця з майонезом, додати сіль та спеції.
  • Моркву викласти на харчову плівку, помістити начинку всередину і сформувати мандаринку.
  • Охолодити у холодильнику 30 хвилин.
  • Сформувати хвостик із зелені. Готово!

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Фото — скріншот

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