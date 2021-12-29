Салат-закуска «Мандарини»: швидко, просто, смачно

У мережі з'явилася маса варіантів страв до святкового столу, оформлених у вигляді новорічних атрибутів, наприклад, закуска, що формою нагадує ялинкову іграшку — кульку, яка так і називається «Новорічна кулька».

А на каналі «Скарбничка рецептів» запропонували приготувати на свята салат-закуску у вигляді традиційних новорічних фруктів — мандаринів.

Інгредієнти: Морква — 330 г;

Яйце варене — 2шт.;

Куряче філе — 110 г;

Сир — 80 г;

Майонез — 45 г;

Сіль, спеції — за смаком;

Зелень, часник — за бажанням.

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Приготування: Відварену моркву, сир та яйця подрібнити на дрібній тертці. М'ясо дрібно нарізати.

Змішати сир, м'ясо та яйця з майонезом, додати сіль та спеції.

Моркву викласти на харчову плівку, помістити начинку всередину і сформувати мандаринку.

Охолодити у холодильнику 30 хвилин.

Сформувати хвостик із зелені. Готово!

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Фото — скріншот

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