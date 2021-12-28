З «опушкою» з білка: рецепт оригінального салату «Варежка» з крабовими паличками

Пам'ятаєте рецепт новорічного салату «Варежка Діда Мороза»? Його можна приготувати по-іншому, замінивши червону рибу на доступні крабові палички і додавши консервовану кукурудзу. Але вийде так само святково і смачно, пише автор рецепту салату «Рукавичка» на каналі Кращі рецепти в Telegram.

Для приготування салату знадобляться:

відварений рис — 1 склянка

яйця — 4 штуки

крабові палички — 200 грам,

кукурудза консервована — 150 грам,

сіль, чорний мелений перець та майонез — за смаком

Етапи приготування:

1. Відваріть рис у солоній воді. Дайте трохи охолонути. Яйця відваріть круто. Якщо яйця дрібні чи середні, додайте ще одне.

2. Яйця порубайте гострим ножем на кубики. Залиште білок одного яйця і два жовтки для прикрашання рукавички. Крабові палички наріжте кубиками. Кукурудзу відцідіть. Складіть усі продукти в салатник, додайте сіль та перець чорний мелений. Заправте салат майонезом. Перемішайте.

3. Візьміть велику тарілку, викладіть салат столовою ложкою, формуючи рукавичку. Тертим білком зробіть «опушку», а тертим жовтком оформіть частину рукавички, що залишилася.

4. Прикрасьте «рукавичку» сніжинкою зі смужок крабової палички.

А ще святковий салат можна оформити у вигляді… ялинкової іграшки або соснової шишки.

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