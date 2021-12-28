Ніжний та легкий у приготуванні: рецепт салату «Мімоза» на Новий рік

Новорічний стіл можуть прикрасити не лише різні салати, оформлені по-святковому, наприклад, у вигляді ялинок, але й звичні багатьом страви. Наприклад, смачний та яскравий салат «Мімоза».

Його рецепт нагадує ресурс «Шеф-кухар». Салат ніжний та легкий у приготуванні.

Інгредієнти: Консервована сайра — 200 г;

Картопля — 300 г;

Морква — 200 г;

Цибуля ріпчаста — 1 шт;

Яйця — 5 шт;

Майонез, сіль — за смаком.

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Усі інгредієнти викладаються шарами.

Відмінною окрасою столу може стати і салат, приготований у формі ялинкової іграшки — «Новорічна куля».

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Фото — скріншот

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