Ніжний та легкий у приготуванні: рецепт салату «Мімоза» на Новий рік
Новорічний стіл можуть прикрасити не лише різні салати, оформлені по-святковому, наприклад, у вигляді ялинок, але й звичні багатьом страви. Наприклад, смачний та яскравий салат «Мімоза».
Його рецепт нагадує ресурс «Шеф-кухар». Салат ніжний та легкий у приготуванні.
Інгредієнти:
- Консервована сайра — 200 г;
- Картопля — 300 г;
- Морква — 200 г;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт;
- Яйця — 5 шт;
- Майонез, сіль — за смаком.
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Усі інгредієнти викладаються шарами.
Відмінною окрасою столу може стати і салат, приготований у формі ялинкової іграшки — «Новорічна куля».
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Фото — скріншот289
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