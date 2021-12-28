«Смачнісімо»: покроковий рецепт приготування популярного торта «Золотий ключик»
Торт на кшталт магазинного «Золотого ключика» цілком реально зробити в домашніх умовах. На новорічний стіл можна приготувати святковий варіант: з великою кількістю горіхів, з меншою дозою цукру і з ошатним декором із вершкового крему. На відміну від інших рецептів зі згущеним молоком, торт виходить помірно солодким. Рецепт наводить kolizhanka.
Торт «Золотий ключик»
Для бісквіту:
- Молоко згущене варене — 150 г;
- Борошно — 240 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Сметана — 200 г;
- Цукор — 200 г;
- Сода — щіпка;
- Розпушувач — 5 г.
Для крему:
- Молоко згущене варене — 220 г;
- Вершки 35% жирності — 250 г;
- Масло — 100 г;
- Горіхи — 50 г.
Для просочення:
- Вершки — 50 г.
1. Яйця збити з цукром. Додати згущене молоко та сметану.
2. Всипати борошно та розпушувач.
3. Перемішати міксером.
4. Змастити форму маслом, посипати борошном, спекти бісквіт. Пекти 30−40 хвилин при 180 градусах.
5. Дати бісквіту охолонути. Зрізати верх і розрізати корж навпіл. Повинні вийти три коржі.
6. Верхівку розкришити та підсушити в духовці разом із горіхами.
7. Вершки добре збити в піну.
8. Збити згущене молоко та масло. З'єднати з вершками. Трохи вершків залишити на просочення коржів.
9. Просочити коржі вершками.
10. На кожен із коржів викласти третину крему, змастити верх і боки торта, прикрасити крихтою, задекорувати кремом, що залишився (завитки, квіточки).
11. Залишити на 3−4 години у холодильнику.
Нагадаємо, для любителів «Київського торта» є рецепт, адаптований до домашніх умов. Також підходить для частування гостей торт «П'яна вишня» за спрощеним рецептом.104
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter