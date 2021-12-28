«Смачнісімо»: покроковий рецепт приготування популярного торта «Золотий ключик»

Торт на кшталт магазинного «Золотого ключика» цілком реально зробити в домашніх умовах. На новорічний стіл можна приготувати святковий варіант: з великою кількістю горіхів, з меншою дозою цукру і з ошатним декором із вершкового крему. На відміну від інших рецептів зі згущеним молоком, торт виходить помірно солодким. Рецепт наводить kolizhanka.

Торт «Золотий ключик» Для бісквіту: Молоко згущене варене — 150 г;

Борошно — 240 г;

Яйця — 2 шт.;

Сметана — 200 г;

Цукор — 200 г;

Сода — щіпка;

Розпушувач — 5 г. Для крему: Молоко згущене варене — 220 г;

Вершки 35% жирності — 250 г;

Масло — 100 г;

Горіхи — 50 г. Для просочення: Вершки — 50 г. 1. Яйця збити з цукром. Додати згущене молоко та сметану.

2. Всипати борошно та розпушувач.

3. Перемішати міксером.

4. Змастити форму маслом, посипати борошном, спекти бісквіт. Пекти 30−40 хвилин при 180 градусах.

5. Дати бісквіту охолонути. Зрізати верх і розрізати корж навпіл. Повинні вийти три коржі.

6. Верхівку розкришити та підсушити в духовці разом із горіхами.

7. Вершки добре збити в піну.

8. Збити згущене молоко та масло. З'єднати з вершками. Трохи вершків залишити на просочення коржів.

9. Просочити коржі вершками.

10. На кожен із коржів викласти третину крему, змастити верх і боки торта, прикрасити крихтою, задекорувати кремом, що залишився (завитки, квіточки).

11. Залишити на 3−4 години у холодильнику.

Нагадаємо, для любителів «Київського торта» є рецепт, адаптований до домашніх умов. Також підходить для частування гостей торт «П'яна вишня» за спрощеним рецептом.

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