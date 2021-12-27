Костянтин Грубич поділився оригінальним рецептом малинового лимонаду — найкращого напою для дітей та дорослих за новорічним столом

Журналіст Костянтин Грубич, який нещодавно рекламував найсмачніші пирятинські пиріжки з легендарного кафе «Королева бензоколонки», розповів, як приготувати лимонад зі свіжої малини.

Допомагала йому семирічна Аліна Юрченко з Русанова Київської області. Хоча журналіст запевняє, що ця мила дівчинка навчила його готувати напій.

Малиновий лимонад

На 4 літри води

2 лимони

200 г цукру

200 г малини

5−6 гілочок м'яти

Приготування

Лимони потовкти з м'ятою та цукром, щоб вони віддали аромомасла. Подрібнити у блендері або м'ясорубці не підходить, тому що мелена шкірка віддасть всю гіркоту.

До лимонів додати вимиту м'яту та цукор. Взяти ступку й добре потовкти, щоб цукор почав танути, а м'ята разом з лимонами потоваришували.

Додати малину, можна свіжу або заморожену, ще трохи потовкти.

Суміш залити водою та перемішати.

Нехай лимонад постоїть деякий час, щоб поєдналися смаки.

Потім лимонад процідити і готовий напій.

«Такий напій можна вживати будь-якої пори року. Взимку він нагадуватиме про літо і наповнюватиме організм вітамінами. А на новорічному столі чудово замінить марні газовані солодкі напої. Цукор можна замінити медом, тоді це взагалі буде цілющий напій», — зазначає Грубіч.

Раніше Алекс Якутов розповів, як готувати смачний ягідний лимонад.

А лікарка Галина Синішина привела три простих рецепти напою для очищення організму.

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