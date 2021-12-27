27.10 / 27.31 30.55 / 30.93
Київ: -6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Костянтин Грубич поділився оригінальним рецептом малинового лимонаду — найкращого напою для дітей та дорослих за новорічним столом

8:34 27 грудня 2021
люди

Журналіст Костянтин Грубич, який нещодавно рекламував найсмачніші пирятинські пиріжки з легендарного кафе «Королева бензоколонки», розповів, як приготувати лимонад зі свіжої малини.

Допомагала йому семирічна Аліна Юрченко з Русанова Київської області. Хоча журналіст запевняє, що ця мила дівчинка навчила його готувати напій.

Малиновий лимонад

На 4 літри води
2 лимони
200 г цукру
200 г малини
5−6 гілочок м'яти

Приготування

Лимони потовкти з м'ятою та цукром, щоб вони віддали аромомасла. Подрібнити у блендері або м'ясорубці не підходить, тому що мелена шкірка віддасть всю гіркоту.

До лимонів додати вимиту м'яту та цукор. Взяти ступку й добре потовкти, щоб цукор почав танути, а м'ята разом з лимонами потоваришували.

Додати малину, можна свіжу або заморожену, ще трохи потовкти.

Суміш залити водою та перемішати.

Нехай лимонад постоїть деякий час, щоб поєдналися смаки.

Потім лимонад процідити і готовий напій.

«Такий напій можна вживати будь-якої пори року. Взимку він нагадуватиме про літо і наповнюватиме організм вітамінами. А на новорічному столі чудово замінить марні газовані солодкі напої. Цукор можна замінити медом, тоді це взагалі буде цілющий напій», — зазначає Грубіч.

Раніше Алекс Якутов розповів, як готувати смачний ягідний лимонад.

А лікарка Галина Синішина привела три простих рецепти напою для очищення організму.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Пенсіонерам, що працюють, перерахують пенсії: коли і як

Алла Пугачова

Алла маленька та Алла велика: стало відомо, чому Пугачова жодного разу не бачила однорічну онучку-тезку

Максим на шоу

Знайшов ідеальну жінку і розчарувався: Тарапата зізнався, навіщо брав участь у «Холостячці — 2»

салат

Швидкий та смачний новорічний салат «Мірабелла» від Людмили Борщ: на підготовку йде не більше п'яти хвилин

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.