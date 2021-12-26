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Дуже красивий та ситний новорічний салат «Хвіст павича» від Ольги Матвій: вистачає на весь святковий стіл

20:48 26 грудня 2021
салат

Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка поділилася рецептом незвичайної закуски, порекомендувала приготувати на свята яскравий салат «Хвіст павича». Кулінарка впевнена, що така страва не залишить нікого байдужою.

Салат «Хвіст павича»

Продукти
Сир 150 гр
Майонез до смаку
Часник та перець за смаком
Кукурудза 150 гр
Чорнослив 150 гр
Горіхи 200 гр
Яйця 4 шт
Куряче філе 250 гр
Сир дружба плавлений 300 гр
Помідори Черрі 10 шт
Перепелині яйця 6 шт
Оливки 5−6 шт
(чорні та зелені)
Зелень

Нагадаємо, раніше Ольга Матвій розповіла, як приготувати новорічний торт «Три горішки для Попелюшки».

А одеський ресторатор Сава Лібкін запропонував рецепт сирних рогаликів зі сливовим джемом.

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