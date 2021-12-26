Дуже красивий та ситний новорічний салат «Хвіст павича» від Ольги Матвій: вистачає на весь святковий стіл

Кулінарна блогерка Ольга Матвій, яка поділилася рецептом незвичайної закуски, порекомендувала приготувати на свята яскравий салат «Хвіст павича». Кулінарка впевнена, що така страва не залишить нікого байдужою.

Салат «Хвіст павича» Продукти

Сир 150 гр

Майонез до смаку

Часник та перець за смаком

Кукурудза 150 гр

Чорнослив 150 гр

Горіхи 200 гр

Яйця 4 шт

Куряче філе 250 гр

Сир дружба плавлений 300 гр

Помідори Черрі 10 шт

Перепелині яйця 6 шт

Оливки 5−6 шт

(чорні та зелені)

Зелень

Нагадаємо, раніше Ольга Матвій розповіла, як приготувати новорічний торт «Три горішки для Попелюшки».

А одеський ресторатор Сава Лібкін запропонував рецепт сирних рогаликів зі сливовим джемом.

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