Новорічний салат у склянці за 5 хвилин: простий рецепт

У Новий рік можна дивувати не лише оригінальними стравами, а й простими закусками, але з незвичною подачею. Навіть невигадливий салат-п'ятихвилинку з шинкою, сиром, яйцями і помідорами можна перетворити на диво-страву, якщо подати його в широкій склянці, акуратно виклавши інгредієнти шарами. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Новорічний салат у склянці за 5 хвилин Помідори — 1−2 шт.;

Сир твердий — 60 г;

Шинка — 100 г;

Яйце — 2 шт.;

Майонез — 4 ч. л.;

Сіль, перець, зелень. Яйця відварити, нарізати, укласти першим шаром на дно склянки. Другим шаром буде шинка та майонез. Третій — помідори та майонез. Верхній четвертий шар — це тертий сир та декор із зелені.

Нагадаємо, традиційні салати, такі як олів'є, можна також подати у формі ролів або в «черепашці» з тіста.

154

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter