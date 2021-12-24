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Новорічний салат у склянці за 5 хвилин: простий рецепт

19:57 24 грудня 2021
салат

У Новий рік можна дивувати не лише оригінальними стравами, а й простими закусками, але з незвичною подачею. Навіть невигадливий салат-п'ятихвилинку з шинкою, сиром, яйцями і помідорами можна перетворити на диво-страву, якщо подати його в широкій склянці, акуратно виклавши інгредієнти шарами. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Новорічний салат у склянці за 5 хвилин

  • Помідори — 1−2 шт.;
  • Сир твердий — 60 г;
  • Шинка — 100 г;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Майонез — 4 ч. л.;
  • Сіль, перець, зелень.

Яйця відварити, нарізати, укласти першим шаром на дно склянки. Другим шаром буде шинка та майонез. Третій — помідори та майонез. Верхній четвертий шар — це тертий сир та декор із зелені.

Нагадаємо, традиційні салати, такі як олів'є, можна також подати у формі ролів або в «черепашці» з тіста.

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