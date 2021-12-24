Банани під снігом: простий рецепт святкового десерту
Господині на Новий рік можуть здивувати своїх гостей яскравими десертами, наприклад оригінальним фруктовим тортом з бісквітом за рецептом Лізи Глинської, або оригінальними «Бананами під снігом».
Рецепт бананового десерту виклали на ресурсі «Рецепти на кожен день». Готується він досить швидко.
Інгредієнти:
- Банани — 3 шт;
- Сир — 400 гр;
- Вершкове масло -100−150 гр;
- Цукор — 6 ст.л.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Волоські горіхи -½ склянки;
- Какао — 2 ст.л.
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Приготування:
- Вершкове розм'якшене масло розім'яти із чотирма столовими ложками цукру.
- Масло з цукром змішати з сиром і добре розтерти, щоб не було крупинок.
- Банани очистити, покласти на блюдо та обмазати сирною масою. Зверху покласти ще один банан і також обмазати сирною масою, щоб вийшла гірка.
- Змішати сметану з двома столовими ложками цукру та какао.
- Верх «гірки» змастити сметанним кремом.
- Горіхи потовкти і прикрасити десерт.
- Поставити у холодильник як мінімум на 1 годину. Готово!
Якщо у господині залишилося зовсім небагато часу до приходу гостей, а з випічкою вона не встигає, новорічний стіл чудово може прикрасити двоколірний десерт у келиху.
Фото «Рецепти на кожен день»144
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