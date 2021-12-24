Банани під снігом: простий рецепт святкового десерту

Господині на Новий рік можуть здивувати своїх гостей яскравими десертами, наприклад оригінальним фруктовим тортом з бісквітом за рецептом Лізи Глинської, або оригінальними «Бананами під снігом».

Рецепт бананового десерту виклали на ресурсі «Рецепти на кожен день». Готується він досить швидко.

Інгредієнти: Банани — 3 шт;

Сир — 400 гр;

Вершкове масло -100−150 гр;

Цукор — 6 ст.л.;

Сметана — 2 ст.л.;

Волоські горіхи -½ склянки;

Какао — 2 ст.л.

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Приготування: Вершкове розм'якшене масло розім'яти із чотирма столовими ложками цукру.

Масло з цукром змішати з сиром і добре розтерти, щоб не було крупинок.

Банани очистити, покласти на блюдо та обмазати сирною масою. Зверху покласти ще один банан і також обмазати сирною масою, щоб вийшла гірка.

Змішати сметану з двома столовими ложками цукру та какао.

Верх «гірки» змастити сметанним кремом.

Горіхи потовкти і прикрасити десерт.

Поставити у холодильник як мінімум на 1 годину. Готово!

Якщо у господині залишилося зовсім небагато часу до приходу гостей, а з випічкою вона не встигає, новорічний стіл чудово може прикрасити двоколірний десерт у келиху.

Фото «Рецепти на кожен день»

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