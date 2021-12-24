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Банани під снігом: простий рецепт святкового десерту

15:53 24 грудня 2021
Банановий десерт

Господині на Новий рік можуть здивувати своїх гостей яскравими десертами, наприклад оригінальним фруктовим тортом з бісквітом за рецептом Лізи Глинської, або оригінальними «Бананами під снігом».

Рецепт бананового десерту виклали на ресурсі «Рецепти на кожен день». Готується він досить швидко.

Інгредієнти:

  • Банани — 3 шт;
  • Сир — 400 гр;
  • Вершкове масло -100−150 гр;
  • Цукор — 6 ст.л.;
  • Сметана — 2 ст.л.;
  • Волоські горіхи -½ склянки;
  • Какао — 2 ст.л.

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Приготування:

  • Вершкове розм'якшене масло розім'яти із чотирма столовими ложками цукру.
  • Масло з цукром змішати з сиром і добре розтерти, щоб не було крупинок.
  • Банани очистити, покласти на блюдо та обмазати сирною масою. Зверху покласти ще один банан і також обмазати сирною масою, щоб вийшла гірка.
  • Змішати сметану з двома столовими ложками цукру та какао.
  • Верх «гірки» змастити сметанним кремом.
  • Горіхи потовкти і прикрасити десерт.
  • Поставити у холодильник як мінімум на 1 годину. Готово!

Якщо у господині залишилося зовсім небагато часу до приходу гостей, а з випічкою вона не встигає, новорічний стіл чудово може прикрасити двоколірний десерт у келиху.

Фото «Рецепти на кожен день»

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