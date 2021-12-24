Просто бомба: найсмачніший торт «Пломбір» на Різдво та Новий рік — легко замінить знаменитий «Наполеон» та «Карпатку»

Якщо відома українська кондитерка Ліза Глінська запропонувала рецепт вишуканого десерту на новорічний стіл, з яким господиням доведеться повозитися, то блогерка Ольга Мірошниченко розповіла, як приготувати нескладний, але дуже незвичайний домашній торт.

За її словами, торт виходить просто бомба. Він сподобається всім, хто любить «Наполеон» та «Карпатку».

Торт «Пломбір» Продукти

Заварне тісто:

Молоко — 100 г (0,5 скл. V — 200 мл)

Вода — 100 г (0,5 скл. V — 200 мл)

Борошно — 120 г (6 ст. л б/з гірки)

Вершкове масло — 80 г

Сіль — щіпка

Яйце — 4 шт. (кількість яєць залежить від їхнього розміру) Крем Пломбір

Молоко — 500 г

Яйце С1 — 2 шт.

Цукор — 150 г (7−8 ст. л б/з гірки)

Ванільний цукор — 20 г (2 упак.)

Крохмаль кукурудзяний — 40−60 г це 3−4 ст. л з гіркою (чим більше крохмалю, тим щільніша й густіша заварна основа)

Вершкове масло 82% - 160 г Процес виготовлення кулінарка записала на відео.

Інші блогерки продовжують радувати читачів рецептами смачних салатів.

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