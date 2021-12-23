Головний десерт новорічного столу: Ліза Глінська поділилася рецептом оригінального фруктового торта з ангельським бісквітом

Відома українська кондитерка Ліза Глінська після яскравих різдвяних пряників запропонувала рецепт головного десерту новорічного вечора.

Майстер вважає, що цими ласощами господині зможуть здивувати своїх близьких та гостей.

Фруктовий торт

форма коло d 18 см

Ангельський бісквіт:

100 г цукру (4 ст. ложки з гіркою)

150 г білка (5 шт)

60 г борошна (3 ст. ложки без гірки)

20 г кукурудзяного крохмалю (2 ч. л)



Приготування бісквіту:

Білок збити у піну, поступово додаючи цукор. Збити до стійких піків.

Змішати борошно та кукурудзяний крохмаль. Відправити до білка через сито. Перемішати.

Викласти тісто у форму на фольгу. Розрівняти тісто лопаткою та відправити у розігріту духовку.

Випікати приблизно 25−30 хвилин при 165 градусах.

Готовий бісквіт залишити до повного остигання.

Потім обернути його харчовою плівкою та залишити приблизно на 8 годин при кімнатній температурі.



Сироп для просочення:

80 мл води

50 г цукру (2 ст л із гіркою)

30 мл кокосового лікеру (Малібу) (2 ст. л)



Приготування

Поєднати всі продукти у сотейнику, довести до кипіння. Охолодити.



Сирний крем:

250 г сиру (кімнатної температури)

100 г згущеного молока (0,5 склянки)

50 мл вершків (жирність не менше 30%) (¼ склянки)

180 г вершкового масла (жирністю 82%) розм'якшене (1 уп)



Начинка:

2 міні банана

1 шт ківі



Приготування сирного крему

Розм'якшене вершкове масло збити у блендері до білого кольору та збільшення об'єму.

З'єднати у мірній склянці сир, згущене молоко й вершки та збити блендером до максимально однорідної консистенції.

Поєднати обидві маси. Перемішати.



Складання торта:

Розрізати бісквіт на 2 частини. Просочити сиропом.

Нарізати банани, ківі невеликими шматочками.

На бісквіт класти невелику кількість крему, банан та ківі, закрити фрукти кремом.

Також зробити з другим бісквітом.

Край торта змастити кремом.

Прикрасити торт фруктами.



Лимонне желе:

300 мл води (1,5 склянки)

40 мл лимонного фрешу (2 ст. ложки)

50 г цукру (2 ст. ложки з гіркою)

18 г желатину + 90 мл води



Приготування лимонного желе:

Поєднати воду з желатином та залишити на 10−15 хвилин.

У сотейник відправити лимонний сік та цукор, підігріти до розчинення цукру. Додати кип'ячену воду.

Охолодити у холодильнику на 15−20 хвилин (до стану рідкого киселю)



На торт залити невелику кількість желе, спочатку для формування бортика біля основи. Забрати торт у холодильник для стабілізації желе.

Долити желе, що залишилося. Забирати торт у холодильник на 4−5 годин для стабілізації желе.