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«Рецепт, який полегшить життя новорічної ночі»: печінковий кекс від Ектора Хіменеса-Браво

10:47 23 грудня 2021
«Рецепт, який полегшить життя новорічної ночі»: печінковий кекс від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який уже радив, як зробити новорічний стіл максимально правильним та здоровим, запропонував кілька безпрограшних варіантів святкових страв.

До них він відніс і печінковий кекс із курячої печінки.

Необхідні продукти:

  • куряча печінка — 600 грамів
  • яйця — 2 штуки
  • морква — 150 грамів
  • цибуля — 150 грамів
  • кукурудзяне/пшеничне борошно — 40 грамів

Приправи: солодка паприка, мускатний горіх

Етапи приготування

Моркву натираємо на великій тертці, цибулю ріжемо кубиками. Пасеруємо овочі на сковороді з невеликою кількістю олії.

Курячу печінку миємо, чистимо від плівок і подрібнюємо в блендері, додаємо яйця та борошно, пробиваємо до однорідності.

Суміш, що вийшла, солимо і перчимо, додаємо солодку паприку і мускатний горіх, а також пасеровані овочі, перемішуємо.

Викладаємо масу у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

Нагадаємо, кулінарний блогер Наталія Калніна запропонувала приготувати з курячої печінки пікантну закуску з маринованим огірком, що викладається шарами.

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