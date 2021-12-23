«Рецепт, який полегшить життя новорічної ночі»: печінковий кекс від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який уже радив, як зробити новорічний стіл максимально правильним та здоровим, запропонував кілька безпрограшних варіантів святкових страв.
До них він відніс і печінковий кекс із курячої печінки.
Необхідні продукти:
- куряча печінка — 600 грамів
- яйця — 2 штуки
- морква — 150 грамів
- цибуля — 150 грамів
- кукурудзяне/пшеничне борошно — 40 грамів
Приправи: солодка паприка, мускатний горіх
Етапи приготування
Моркву натираємо на великій тертці, цибулю ріжемо кубиками. Пасеруємо овочі на сковороді з невеликою кількістю олії.
Курячу печінку миємо, чистимо від плівок і подрібнюємо в блендері, додаємо яйця та борошно, пробиваємо до однорідності.
Суміш, що вийшла, солимо і перчимо, додаємо солодку паприку і мускатний горіх, а також пасеровані овочі, перемішуємо.
Викладаємо масу у форму для запікання та відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.
Нагадаємо, кулінарний блогер Наталія Калніна запропонувала приготувати з курячої печінки пікантну закуску з маринованим огірком, що викладається шарами.172
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