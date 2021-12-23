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Виглядає гарно, готується швидко: рецепт найніжнішого новорічного десерту в келиху

8:25 23 грудня 2021
Новорічний десерт

Якщо у господині немає часу на випічку новорічного торта та солодощів на зразок батончиків з начинками «Тигроладок», вона цілком може обмежитися швидким приготуванням двоколірного десерту в келиху, який виглядає не менш ефектно і багато.

Рецепт надрукували на популярному Telegram-ресурсі.

Вам знадобиться:

білий шар: желатин (агар-агар) — 10 грамів, вершки 10% - 350 мл, цукор (за бажанням)

помаранчевий шар — желатин (агар-агар) — 10 г, апельсиновий сік — 350 мл

Спочатку готується білий шар — вершки змішуються з желатином, наливаються в келихи і залишаються для охолодження. Після загусання білого шару в келих акуратно заливають апельсиновий сік із розчиненим желатином. Усі знову відставляють для остигання.

Якщо ж у вас є трохи більше часу, можна шари заливати в келихи по черзі — тоді шари чергуватимуть і виглядатимуть ще ефектніше.

Такий десерт, напевно, сподобається вашим гостям!

Нагадаємо, зустрічати новий рік Тигра астрологи радять із великою кількістю помаранчевих страв на столі. Яскравий насичений колір закусок та основних страв подарує святковий настрій та допоможе залучити удачу у наступному році.

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