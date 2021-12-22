Торт «Темна ніч»: простий рецепт святкової випічки на кефірі

Кефір використовують у багатьох рецептах випічки, наприклад, для приготування знайомого з дитинства «Хворосту». Ще на ньому можна приготувати святковий торт «Темна ніч», який прикрасить новорічний або різдвяний стіл.

Такий варіант пропонують автори ресурсу «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти: Для бісквіту: 3 яйця;

1 склянка цукру;

220 мл кефіру;

1 ч. л. соди;

2 склянки борошна;

3 ст. л. какао. Для крему: 450 г сметани (25%);

200 г цукрової пудри;

200 г чорносливу;

Шоколад для оздоблення.

Читайте також: Пиріг з капустою на кефірі у духовці: простий і швидкий рецепт ситного перекусу

Приготування: Збити яйця із цукром. Додати до них кефір, змішаний із содою.

Додати какао та борошно.

Тісто вилити у чашу мультиварки та випікати у режимі «Випічка» 70 хвилин.

Готовий бісквіт дістати, остудити та розрізати на 3 коржі.

Сметану збити із цукровою пудрою. Промазати коржі кремом, викладаючи на крем нарізаний чорнослив. Якщо чорнослив сухуватий, його попередньо потрібно замочити в окропі.

Готовий торт «Темна ніч» прикрасити шоколадом та поставити у холодне місце, щоб він просочився. Готово!

Також на кефірі у мультиварці можна приготувати повітряний та розсипчастий манник.

Фото «Рецепти на кожен день»

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter