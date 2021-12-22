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Торт «Темна ніч»: простий рецепт святкової випічки на кефірі

9:51 22 грудня 2021
Торт Темна ніч

Кефір використовують у багатьох рецептах випічки, наприклад, для приготування знайомого з дитинства «Хворосту». Ще на ньому можна приготувати святковий торт «Темна ніч», який прикрасить новорічний або різдвяний стіл.

Такий варіант пропонують автори ресурсу «Рецепти на кожен день».

Інгредієнти:

Для бісквіту:

  • 3 яйця;
  • 1 склянка цукру;
  • 220 мл кефіру;
  • 1 ч. л. соди;
  • 2 склянки борошна;
  • 3 ст. л. какао.

Для крему:

  • 450 г сметани (25%);
  • 200 г цукрової пудри;
  • 200 г чорносливу;
  • Шоколад для оздоблення.

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Приготування:

  • Збити яйця із цукром. Додати до них кефір, змішаний із содою.
  • Додати какао та борошно.
  • Тісто вилити у чашу мультиварки та випікати у режимі «Випічка» 70 хвилин.
  • Готовий бісквіт дістати, остудити та розрізати на 3 коржі.
  • Сметану збити із цукровою пудрою. Промазати коржі кремом, викладаючи на крем нарізаний чорнослив. Якщо чорнослив сухуватий, його попередньо потрібно замочити в окропі.
  • Готовий торт «Темна ніч» прикрасити шоколадом та поставити у холодне місце, щоб він просочився. Готово!

Також на кефірі у мультиварці можна приготувати повітряний та розсипчастий манник.

Фото «Рецепти на кожен день»

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