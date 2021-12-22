Торт «Темна ніч»: простий рецепт святкової випічки на кефірі
Кефір використовують у багатьох рецептах випічки, наприклад, для приготування знайомого з дитинства «Хворосту». Ще на ньому можна приготувати святковий торт «Темна ніч», який прикрасить новорічний або різдвяний стіл.
Такий варіант пропонують автори ресурсу «Рецепти на кожен день».
Інгредієнти:
Для бісквіту:
- 3 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 220 мл кефіру;
- 1 ч. л. соди;
- 2 склянки борошна;
- 3 ст. л. какао.
Для крему:
- 450 г сметани (25%);
- 200 г цукрової пудри;
- 200 г чорносливу;
- Шоколад для оздоблення.
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Приготування:
- Збити яйця із цукром. Додати до них кефір, змішаний із содою.
- Додати какао та борошно.
- Тісто вилити у чашу мультиварки та випікати у режимі «Випічка» 70 хвилин.
- Готовий бісквіт дістати, остудити та розрізати на 3 коржі.
- Сметану збити із цукровою пудрою. Промазати коржі кремом, викладаючи на крем нарізаний чорнослив. Якщо чорнослив сухуватий, його попередньо потрібно замочити в окропі.
- Готовий торт «Темна ніч» прикрасити шоколадом та поставити у холодне місце, щоб він просочився. Готово!
Також на кефірі у мультиварці можна приготувати повітряний та розсипчастий манник.
Фото «Рецепти на кожен день»265
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