Найсмачніший десерт на Новий рік: покроковий рецепт торта з чорносливом та коньяком
Урізноманітнити солодкі частування на Новий рік допоможе багатоярусний фруктово-горіховий торт. У рецепті, який наводить filizhankakavu, використовуються мак, просочений коньяком чорнослив і волоські горіхи.
Торт з чорносливом та коньяком
Для коржів:
- Яйця — 4 шт.;
- Цукор — 150 г;
- Молоко — 80 мл;
- Олія — 60 мл;
- Борошно — 150 г;
- Розпушувач — 6 г;
- Ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- Сіль — щіпка;
- Горіхи — 50 г;
- Мак — 25 г.
Для крему:
- Маскарпоне — 300 г;
- Вершки жирністю понад 30% - 400 мл;
- Пудра цукрова — 100 г.
Для начинки:
- Чорнослив — 120 г;
- Коньяк — 25 мл.
Для декору:
- Горіхи — 40 г;
- Мак — 40 г;
- Чорнослив — 60 г.
1. Приготувати бісквітне тісто. Розділити його на дві частини. В одну додати горіхи, в другу мак. Випекти два коржі. Пекти при 170 градусах 30−35 хвилин.
2. Чорнослив нарізати і залити коньяком, залишити на 2−3 години.
3. Для крему збити маскарпоне із цукром, потім додати вершки та додатково збити.
4. Коржі промастити кремом, заповнити начинкою. Зверху прикрасити кремом, горіхами, маком та чорносливом. Поставити у холодильник на 4 години.
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Фото https://ua.depositphotos.com/39
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