Найсмачніший десерт на Новий рік: покроковий рецепт торта з чорносливом та коньяком

Урізноманітнити солодкі частування на Новий рік допоможе багатоярусний фруктово-горіховий торт. У рецепті, який наводить filizhankakavu, використовуються мак, просочений коньяком чорнослив і волоські горіхи.

Торт з чорносливом та коньяком

Для коржів: Яйця — 4 шт.;

Цукор — 150 г;

Молоко — 80 мл;

Олія — 60 мл;

Борошно — 150 г;

Розпушувач — 6 г;

Ванільний екстракт — 1 ч. л.;

Сіль — щіпка;

Горіхи — 50 г;

Мак — 25 г. Для крему: Маскарпоне — 300 г;

Вершки жирністю понад 30% - 400 мл;

Пудра цукрова — 100 г. Для начинки: Чорнослив — 120 г;

Коньяк — 25 мл. Для декору: Горіхи — 40 г;

Мак — 40 г;

Чорнослив — 60 г. 1. Приготувати бісквітне тісто. Розділити його на дві частини. В одну додати горіхи, в другу мак. Випекти два коржі. Пекти при 170 градусах 30−35 хвилин.

2. Чорнослив нарізати і залити коньяком, залишити на 2−3 години.

3. Для крему збити маскарпоне із цукром, потім додати вершки та додатково збити.

4. Коржі промастити кремом, заповнити начинкою. Зверху прикрасити кремом, горіхами, маком та чорносливом. Поставити у холодильник на 4 години.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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