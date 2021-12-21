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Найсмачніший десерт на Новий рік: покроковий рецепт торта з чорносливом та коньяком

19:35 21 грудня 2021
торт

Урізноманітнити солодкі частування на Новий рік допоможе багатоярусний фруктово-горіховий торт. У рецепті, який наводить filizhankakavu, використовуються мак, просочений коньяком чорнослив і волоські горіхи.

Торт з чорносливом та коньяком

Для коржів:

  • Яйця — 4 шт.;
  • Цукор — 150 г;
  • Молоко — 80 мл;
  • Олія — 60 мл;
  • Борошно — 150 г;
  • Розпушувач — 6 г;
  • Ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • Сіль — щіпка;
  • Горіхи — 50 г;
  • Мак — 25 г.

Для крему:

  • Маскарпоне — 300 г;
  • Вершки жирністю понад 30% - 400 мл;
  • Пудра цукрова — 100 г.

Для начинки:

  • Чорнослив — 120 г;
  • Коньяк — 25 мл.

Для декору:

  • Горіхи — 40 г;
  • Мак — 40 г;
  • Чорнослив — 60 г.

1. Приготувати бісквітне тісто. Розділити його на дві частини. В одну додати горіхи, в другу мак. Випекти два коржі. Пекти при 170 градусах 30−35 хвилин.
2. Чорнослив нарізати і залити коньяком, залишити на 2−3 години.
3. Для крему збити маскарпоне із цукром, потім додати вершки та додатково збити.
4. Коржі промастити кремом, заповнити начинкою. Зверху прикрасити кремом, горіхами, маком та чорносливом. Поставити у холодильник на 4 години.

Нагадаємо, для новорічного бенкету можна також приготувати цукерки «тигроладки» із символом 2022 року, печиво з передбаченнями, вафельні трубочки.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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