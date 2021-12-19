Салат «Лапа тигра» до новорічного столу: оригінальний та простий рецепт

Після того, як у мережі з'явилися перші кулінарні рецепти святкових страв на актуальну «тигрину» тематику, блогери розпочали справжнє кулінарне змагання.

Першість поки що утримують новорічні салати у формі тигрячої морди. Саме такий радять приготувати на Telegram-ресурсі «Найкращі рецепти».

Його базовим інгрідієндом є свинина (300 грамів).

Інші необхідні продукти:

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Окус яблучний — 2 ст. ложки.

Яйце — 4 шт.

Μайонез — 2−3 ст. л.

Сіль, перець за смаком

Сир третій — 120 грамів

Німецькі обрахунки — 2 ст. ложки

Μаліни — 15 штук

Етапи приготування

1. Свинину відварити. Застудіть повністю. Відваріть яйця, очистіть.

Ріпчасту цибулю поріжте тонко напівкольцями, спобризніть двома ложками прикраси, додайте щіпку солі і залиште на 10 хвилин.

2. Свинину і яйця поріжте тонкими смужками.

3. Β великий латник викладіть інгредієнти для салату: м'ясо, яйця, мариновану цибулю. Заправте майонезом, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте.

4. Для прикраси натріть сир на дрібній терці, подрібніть грецькі горіхи. Μаслини поріжте.

5. Покладіть салат на велику терелю у вигляді лапи. Зробіть слой третього сиру, повторюючи контури лапи, імітуючи кольори лапи тигра: з внутрішньої сторони вона світла. Зробіть з порізаних маслин контури подушечок, кігті. Зверху викладіть трохи мелених грецьких горіхів.

Нагадаємо, раніше в мережі порадили приготувати ситний м'ясний пиріг з такою самою назвою.

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