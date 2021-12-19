Медове печиво на Миколая: рецепт улюблених ласощів дітлахів
19 грудня на День святого Миколая дітям пекли традиційні солодощі — пряники «миколайчики». Вони могли бути маленькими — за розміром дитячої долоні чи півметровими, як робили у Полтавській області. Про це розповіла етнограф Олена Громова.
«Миколайчики» випікали у найрізноманітніших формах: вершники, коні, панночки, янголята, серця, фігурки Миколая, чобітки, ялинки. Завдяки меду випічка довго зберігалася.
Обрядове медове печиво (пряники) на свято Миколая
- Яйця — 3 шт.;
- Мед — 3 ст.
- Масло — 150 г;
- Олія — 3 ст. л.;
- Цукор — 1,5−2 склянки;
- Молоко — 1 ст. л. молока.
- Сода — 3 ч. л. гашеним оцтом;
- Борошно — 4−6 склянок.
Всі інгредієнти, крім борошна та соди змішати, підігріти на водяній бані. У теплу масу додати погашену соду та борошно, щоб тісто було еластичним. Залишити на 2 години на холоді, розкатати до 0,5 см. Вирізати пряники потрібної форми, змастити яйцем, випікати в печі або духовці при 180 градусах. Перед тим, як ставити випікатися, печиво можна прикрасити маком, горіхами, родзинками.
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Фото pixabay.com21
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