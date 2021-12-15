Простий у виконанні десерт: рецепт хмизу на кефірі

Вибираючи солодкі рецепти для Нового року, часто зупиняються на улюблених з дитинства смаколиках. Таким може бути печиво «Хмиз» («Хворост»). Автор книжок із кулінарії Юлія Висоцька вважає, що «хмиз», посипаний «снігом» із цукрової пудри, нарівні з імбирними пряниками підходить для створення новорічного настрою. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Хмиз на кефірі Кефір — 1,5 ст.;

Яйця — 1 шт.;

Цукор — 3 ст. л.;

Олія — 2 ст. л.;

Сіль — 0,5 ч. л.;

Сода — 0,5 ч. л.;

Борошно — 2−3 ст.;

Цукор ванільний — 1 пакетик

З усіх інгредієнтів замісити м'яке тісто, дати постояти 20 хвилин. Розкатати до товщини 1 см, нарізати прямокутники (ромбики).

Сформувати «хмиз», зробивши проріз у центрі прямокутника і протягнувши через отвір один із кутів.

Посмажити з двох сторін на олії. Готовий «хмиз» посипати цукровою пудрою. Готовий "хмиз" можна посипати солодким "снігом"

Нагадаємо, на Новий рік та Різдво можна також приготувати імбирні пряники, печиво «Зірки з корицею», лимонно-кокосове печиво.

Фото pixabay.com

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