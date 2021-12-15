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Простий у виконанні десерт: рецепт хмизу на кефірі

16:17 15 грудня 2021
хмиз

Вибираючи солодкі рецепти для Нового року, часто зупиняються на улюблених з дитинства смаколиках. Таким може бути печиво «Хмиз» («Хворост»). Автор книжок із кулінарії Юлія Висоцька вважає, що «хмиз», посипаний «снігом» із цукрової пудри, нарівні з імбирними пряниками підходить для створення новорічного настрою. Рецепт наводить кулінарний Telegram-канал.

Хмиз на кефірі

  • Кефір — 1,5 ст.;
  • Яйця — 1 шт.;
  • Цукор — 3 ст. л.;
  • Олія — 2 ст. л.;
  • Сіль — 0,5 ч. л.;
  • Сода — 0,5 ч. л.;
  • Борошно — 2−3 ст.;
  • Цукор ванільний — 1 пакетик

З усіх інгредієнтів замісити м'яке тісто, дати постояти 20 хвилин. Розкатати до товщини 1 см, нарізати прямокутники (ромбики).
Сформувати «хмиз», зробивши проріз у центрі прямокутника і протягнувши через отвір один із кутів.
Посмажити з двох сторін на олії. Готовий «хмиз» посипати цукровою пудрою.

Готовий "хмиз" можна посипати солодким "снігом"

Нагадаємо, на Новий рік та Різдво можна також приготувати імбирні пряники, печиво «Зірки з корицею», лимонно-кокосове печиво.

Фото pixabay.com

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