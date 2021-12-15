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Профітролі з червоною рибою та вершковим сиром від Дмитра Дорошенка: справжнє відкриття для святкової вечері напередодні Нового року

12:41 15 грудня 2021
Профітролі із сьомгою

Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, який раніше запропонував рецепт домашнього «Наполеона» з вишнею, розповів, як приготувати профітролі із солоною начинкою, що прикрасять святковий стіл.

«Для закусочних профітролей можна використовувати різні овочі, зелень та навіть рибу. Існують варіанти приготування закуски навіть із оселедцем», — пише Дорошенко на своєму каналі, пропонуючи зробити цю страву із сьомгою та вершковим сиром.

Інгредієнти:

Для еклерів:

  • 4 яйця;
  • 250 мл води;
  • 150 г борошна;
  • 100 г вершкового масла;
  • 1 ч. л цукру;
  • ½ ч. л солі.

Для начинки:

  • 250 г вершкового сиру;
  • 200 г сьомги;
  • 150 г свіжого огірка;
  • 2−3 гілочки кропу.

Приготування:

У каструлю налити воду, покласти вершкове масло, додати сіль і цукор, довести до кипіння. Коли суміш почне вирувати, додати борошно.

Місити тісто, поки не сформується щільна грудка — найкраще робити це дерев'яною ложкою. Заварна основа для тісту повинна легко відставати від стінок, а на дні має з'явитися характерний білий наліт.

У тісто, що остигло, додавати по одному яйцю, добре перемішуючи. Готове тісто перекласти у кондитерський мішок або викласти на лист ложками. Змочити палець холодною водою та акуратно притиснути кінчики майбутніх профітролей, щоб у духовці вони не підгоріли. Випікати 40−50 хвилин при температурі 200 °C. Готовий еклер повинен легко відставати від поверхні та бути легким.

Рибу та огірок нарізати невеликими кубиками, подрібнити кріп.

Третину риби та кріп змішати з вершковим сиром та подрібнити блендером до пастоподібної текстури.

Змішати пасту з частиною нарізаної риби, що залишилася.

Коли профітролі охолонуть, розрізати їх навпіл, не доходячи до краю, щоб кришечка не відпадала. Начинити та подати до столу.

Раніше Дмитро Дорошенко запропонував два рецепти форшмаку — класичний та з горіхами .

Фото Дмитра Дорошенка

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