Профітролі з червоною рибою та вершковим сиром від Дмитра Дорошенка: справжнє відкриття для святкової вечері напередодні Нового року

Кулінарний відеоблогер Дмитро Дорошенко, який раніше запропонував рецепт домашнього «Наполеона» з вишнею, розповів, як приготувати профітролі із солоною начинкою, що прикрасять святковий стіл.

«Для закусочних профітролей можна використовувати різні овочі, зелень та навіть рибу. Існують варіанти приготування закуски навіть із оселедцем», — пише Дорошенко на своєму каналі, пропонуючи зробити цю страву із сьомгою та вершковим сиром.

Приготування:

У каструлю налити воду, покласти вершкове масло, додати сіль і цукор, довести до кипіння. Коли суміш почне вирувати, додати борошно.

Місити тісто, поки не сформується щільна грудка — найкраще робити це дерев'яною ложкою. Заварна основа для тісту повинна легко відставати від стінок, а на дні має з'явитися характерний білий наліт.

У тісто, що остигло, додавати по одному яйцю, добре перемішуючи. Готове тісто перекласти у кондитерський мішок або викласти на лист ложками. Змочити палець холодною водою та акуратно притиснути кінчики майбутніх профітролей, щоб у духовці вони не підгоріли. Випікати 40−50 хвилин при температурі 200 °C. Готовий еклер повинен легко відставати від поверхні та бути легким.

Рибу та огірок нарізати невеликими кубиками, подрібнити кріп.

Третину риби та кріп змішати з вершковим сиром та подрібнити блендером до пастоподібної текстури.

Змішати пасту з частиною нарізаної риби, що залишилася.

Коли профітролі охолонуть, розрізати їх навпіл, не доходячи до краю, щоб кришечка не відпадала. Начинити та подати до столу.