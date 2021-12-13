Гусак з яблуками, чорносливом та коньяком: покроковий рецепт ситної страви на Новий рік

Готуючись до новорічного бенкету, господині переважно вибирають із двох концепцій: або багато різноманітних закусок, оригінальних салатів або одна дуже ситна страва. Для другого сценарію ідеально підходить запечений гусак із яблуками, чорносливом та коньяком. Рецепт наводить az.sputnik. Готується гусак не швидко, але результат того вартий.

Гусак із яблуками та чорносливом у коньяку Гусак — одна тушка;

Чорнослив — 2 склянки;

Горіхи грецькі (ядра) — 1 склянка;

Яблука — 2 шт. (великих);

Коньяк — 100 мл;

Часник — 6 зубчиків:

Перець, сіль за смаком. 1. Випотрошену тушку натерти сіллю, перцем та часником. Залишити маринуватися на годину.

2. Поки гусак маринується, приготувати начинку. Чорнослив помити, нарізати, залити коньяком.

3. Горіхи подрібнити, додати до чорносливу.

4. Яблука помити, розрізати на четвертинки, видалити серцевину. Додати в суміш коньяку, чорносливу та горіхів.

5. Птицю наповнити начинкою, черевце зашити.

6. Покласти гусака у рукав для запікання. Рукав проколоти для виходу пари.

7. Запікати 30 хвилин при температурі 220 градусів. Потім зменшити вогонь до 180 градусів і запікати ще дві години до готовності.

Нагадаємо, відомий британський ресторатор Джеймі Олівер пропонує на святковий стіл приготувати потрійну печеню з фаршированої курки, свинячої грудинки та яловичини. А шеф-кухар Андрій Величко запропонував рецепт запеченого курчати.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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