Кондитер королеви Єлизавети поділився рецептом різдвяного печива «Зірки з корицею» (відео)
Кондитер британської королеви Єлизавети II поділився рецептом печива під назвою «Зірки з корицею» до Різдва. Відеорецепт був опублікований на сторінках королівської сім'ї в соцмережах, а також наведений на офіційному сайті Її Величності royal.uk.
Want to make your own 'Cinnamon Stars'? The Royal pastry chefs на Buckingham Palace є роздратований до загону їх recipe with you!— The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2021
Відвідайте наш веб-сайт для детального recipe and method: https://t.co/xG2CKR71mJ pic.twitter.com/nSuscj502g
Інгредієнти
360 г цукрової пудри
85 г яєчного білка
20 г лимонного соку
300 г меленого мигдалю
115 г змішаної зацукрованої цедри цитрусових
½ лимона
12 г меленої кориці
¼ чайної ложки подрібненої гвоздики
1. Потовкти суміш цедри до пастоподібної консистенції.
2. Збийте цукрову пудру, яєчний білок з лимонним соком у м'яке безе. 1/3 суміші відкласти, щоб пізніше покрити тісто тонким шаром.
3. Додайте всі інгредієнти, що залишилися, у більшу частину безе і перемішайте до консистенції тесту.
4. Замісити тісто руками та викласти на деко, вистелене папером для випічки. Поклавши зверху аркуш для випічки, розкотить його до товщини близько 1 см.
5. Зніміть верхній папір і нанесіть на тісто тонкий шар безе — якомога гладкіше.
6. Поставте деко з тестом у холодильник щонайменше на 1 годину.
7. Дістаньте тісто з холодильника та розріжте ножем або формами для печива. Особливо добре підійде форма зірки.
8. Випікати в духовці за температури 160 градусів 12−15 хвилин. Верх має залишатися білим. Печиво готове, коли ви можете обережно підняти краї з паперу. Центр має бути м'яким та липким.
9. Дайте охолонути приблизно 30 хвилин, перш ніж прибрати з дека.
10. Зберігати у герметичному контейнері до 2 місяців.
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