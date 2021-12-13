Кондитер королеви Єлизавети поділився рецептом різдвяного печива «Зірки з корицею» (відео)

Кондитер британської королеви Єлизавети II поділився рецептом печива під назвою «Зірки з корицею» до Різдва. Відеорецепт був опублікований на сторінках королівської сім'ї в соцмережах, а також наведений на офіційному сайті Її Величності royal.uk.

Want to make your own 'Cinnamon Stars'? The Royal pastry chefs на Buckingham Palace є роздратований до загону їх recipe with you!



Відвідайте наш веб-сайт для детального recipe and method: https://t.co/xG2CKR71mJ pic.twitter.com/nSuscj502g — The Royal Family (@RoyalFamily) December 12, 2021

Інгредієнти

360 г цукрової пудри

85 г яєчного білка

20 г лимонного соку

300 г меленого мигдалю

115 г змішаної зацукрованої цедри цитрусових

½ лимона

12 г меленої кориці

¼ чайної ложки подрібненої гвоздики

1. Потовкти суміш цедри до пастоподібної консистенції.

2. Збийте цукрову пудру, яєчний білок з лимонним соком у м'яке безе. 1/3 суміші відкласти, щоб пізніше покрити тісто тонким шаром.

3. Додайте всі інгредієнти, що залишилися, у більшу частину безе і перемішайте до консистенції тесту.

4. Замісити тісто руками та викласти на деко, вистелене папером для випічки. Поклавши зверху аркуш для випічки, розкотить його до товщини близько 1 см.

5. Зніміть верхній папір і нанесіть на тісто тонкий шар безе — якомога гладкіше.

6. Поставте деко з тестом у холодильник щонайменше на 1 годину.

7. Дістаньте тісто з холодильника та розріжте ножем або формами для печива. Особливо добре підійде форма зірки.

8. Випікати в духовці за температури 160 градусів 12−15 хвилин. Верх має залишатися білим. Печиво готове, коли ви можете обережно підняти краї з паперу. Центр має бути м'яким та липким.

9. Дайте охолонути приблизно 30 хвилин, перш ніж прибрати з дека.

10. Зберігати у герметичному контейнері до 2 місяців.

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