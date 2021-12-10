Новорічний салат «Ялинка» з ківі та журавлиною: оригінальна страва до свята

У мережі з'являється все більше рецептів новорічних салатів, і деякі з них здатні по-справжньому здивувати гостей, як-от салат «Рукавичка Діда Мороза». Не поступається йому в оформленні і «Ялинка», рецептом якого поділилися на сторінці «Світ салатів» у Instagram.

Складові:

філе куряче — 200 г

морква по-корейськи- 150 г

яйце куряче — 3−4 шт

яблуко зелене — 2 шт

сир твердий — 100 г

майонез — за смаком

ківі — 2−3 шт

журавлина (червона смородина) — ягоди для оздоблення

Приготування:

куряче філе зваріть до готовності в підколеній воді (орієнтовно це займе 20 хвилин з моменту кипіння води);

варене м'ясо наріжте невеликими кубиками;

на плоску тарілку овальної форми викладіть м'ясну нарізку у вигляді трикутника, змастіть майонезом;

моркву по-корейськи відіжміть від маринаду, довгі екземпляри розрізніть на кілька частин. Моркву викладіть зверху на курку, зробіть сітку з майонезу;

варені яйця очистіть, натріть на крупній терці, покладіть на моркву, також змастіть майонезом;

з яблука зніміть шкірку, видаліть насіння (краще вибирати кисло-солодкі зелені яблука). М'якоть натріть на міцній терці, викладіть наступним шаром, змастіть майонезом;

сир натріть на дрібну і середню терку, стружкою присипте яблука. Цей шар майонезом можна не змащувати;

ківі очистіть, м'якоть наріжте тонкими слойками, викладіть зверху на сир. Бічні частини салата також вкрийте дольками ківі.

Руками надайте салатові форму трикутника, щоб він нагадував ялинку і відправте в холодильник на 1 годину для просочування шарів.

Порада: щоб верхній шар не обвітрився, вкрийте його харчовою плівкою.

Перед подачею біля підніжжя ялинки викладіть петрушку, зверху прикрасьте журавлиною або червоною смородиною.

Нагадаємо, раніше у мережі поділилися рецептом салату «Снігова королева», автори якого стверджують — він схожий на м'який сніг.

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