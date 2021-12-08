Настрій Різдва: імбирні пряники за рецептом Олексія Суханова

Відомий журналіст та актор, популярний ведучий соціального ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов зізнався «ФАКТАМ», що для нього Різдво — улюблене свято. Часто католицьке Різдво Олексій зустрічає у Юрмалі (Латвія), де має квартиру.

— Я дуже люблю в цей час вибиратися до Риги, — каже Суханов. — Всюди відчувається атмосфера Різдва. Вона у всьому — у прикрашених вітринах магазинів, гірляндах, музиці, яку чути з кафе, та, звичайно, у пахощах. Саме тоді Рига наповнюється ароматом імбирних пряників. До речі, я навіть спеціально дізнався рецепт цього десерту у моєму улюбленому кафе.

Різдвяні імбирні пряники Інгредієнти: борошно — 500 грамів

вершкове масло — 70 грамів

цукор — 120 грамів

яйце — 1 штука

мелений імбир — 1 чайна ложка

свіжий тертий імбир — 1 чайна ложка

мелена кориця, гвоздика — до смаку

сіль — щіпка

мед — 250 грамів

розпушувач тіста — 10 грамів Приготування: У каструлю покласти масло, цукор і мед та розігріти на слабкому вогні, поки не розчиниться цукровий пісок. Змішати гвоздику, імбир та корицю. До медової суміші додати прянощі та сіль. Як тільки медова суміш охолоне до кімнатної температури, розбити туди куряче яйце і все перемішати. Змішати борошно з розпушувачем і потроху додавати до медової суміші. Загорнути тісто в харчову плівку та відправити у холодильник на 1 годину. Потім сформувати тісто в кулю, викласти між двома аркушами пергаменту і розкотити завтовшки близько 4 мм. Вирізати фігурки за допомогою форм. Розігріти духовку до 180 °C. Випікати на папері для випікання не більше 15 хвилин.

Такі фігурки можна вирізати за допомогою форм

Раніше телеведучий поділився бабусиним рецептом пиріжків із м'ясом. За словами Олексія Суханова, нічого смачнішого він у своєму житті не їв.

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