Смачна та красива «піца-гармошка»: знаменитий італійський рецепт ситного перекусу

Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше поділився секретом приготування бессарабських вертутів з гарбузом, розповів, як приготувати особливу піцу — «піцу-гармошку».

На своїй сторінці у соцмережах він навів уривок із книги батька сучасної італійської кухні Пеллегріно Артузі «Наука приготування та мистецтво вживання їжі»: «Одна дама написала мені: «Хочу навчити вас готувати дуже смачну та гарну смажену піцу, але не дай вам Бог назвати її піца стьяччата, тому що вийти має зовсім інше. Називайте її «піццею-гармошкою» і не помилитеся».

За словами Андрія Величка, піца в Італії — це більше тісто, ніж топінг. Саме на ньому роблять акцент місцеві кулінари.

Інгредієнти (на 4 порції): Борошно;

2 яйця;

Сіль за смаком,

2 столові ложки міцного алкоголю — коньяку, спирту чи анісового лікеру;

20 г вершкового масла.

Приготування: Тісто тонко розкатати та змастити розтопленим маслом.

Згорнути по ширині на 10−11 сантиметрів, щоб змащена маслом сторона залишалася всередині.

Розрізати тісто навпіл по довжині, а потім по діагоналі на рівній відстані, щоб у вас вийшло кілька прямокутників, які потім зліпите разом пальцями по нерозрізаній стороні.

Обсмажити на пательні із великою кількістю жиру.

Перед подачею присипати цукровою пудрою.

Раніше шеф «пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом піци «Маргарита» .

Фото зі сторінки Андрія Величка у соціальних мережах.

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