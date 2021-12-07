Смачна та красива «піца-гармошка»: знаменитий італійський рецепт ситного перекусу
Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше поділився секретом приготування бессарабських вертутів з гарбузом, розповів, як приготувати особливу піцу — «піцу-гармошку».
На своїй сторінці у соцмережах він навів уривок із книги батька сучасної італійської кухні Пеллегріно Артузі «Наука приготування та мистецтво вживання їжі»: «Одна дама написала мені: «Хочу навчити вас готувати дуже смачну та гарну смажену піцу, але не дай вам Бог назвати її піца стьяччата, тому що вийти має зовсім інше. Називайте її «піццею-гармошкою» і не помилитеся».
За словами Андрія Величка, піца в Італії — це більше тісто, ніж топінг. Саме на ньому роблять акцент місцеві кулінари.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Борошно;
- 2 яйця;
- Сіль за смаком,
- 2 столові ложки міцного алкоголю — коньяку, спирту чи анісового лікеру;
- 20 г вершкового масла.
Приготування:
- Тісто тонко розкатати та змастити розтопленим маслом.
- Згорнути по ширині на 10−11 сантиметрів, щоб змащена маслом сторона залишалася всередині.
- Розрізати тісто навпіл по довжині, а потім по діагоналі на рівній відстані, щоб у вас вийшло кілька прямокутників, які потім зліпите разом пальцями по нерозрізаній стороні.
- Обсмажити на пательні із великою кількістю жиру.
- Перед подачею присипати цукровою пудрою.
Раніше шеф «пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом піци «Маргарита» .
Фото зі сторінки Андрія Величка у соціальних мережах.176
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