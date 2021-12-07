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Смачна та красива «піца-гармошка»: знаменитий італійський рецепт ситного перекусу

14:14 7 грудня 2021
Піца

Бренд-шеф Андрій Величко, який раніше поділився секретом приготування бессарабських вертутів з гарбузом, розповів, як приготувати особливу піцу — «піцу-гармошку».

На своїй сторінці у соцмережах він навів уривок із книги батька сучасної італійської кухні Пеллегріно Артузі «Наука приготування та мистецтво вживання їжі»: «Одна дама написала мені: «Хочу навчити вас готувати дуже смачну та гарну смажену піцу, але не дай вам Бог назвати її піца стьяччата, тому що вийти має зовсім інше. Називайте її «піццею-гармошкою» і не помилитеся».

За словами Андрія Величка, піца в Італії — це більше тісто, ніж топінг. Саме на ньому роблять акцент місцеві кулінари.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Борошно;
  • 2 яйця;
  • Сіль за смаком,
  • 2 столові ложки міцного алкоголю — коньяку, спирту чи анісового лікеру;
  • 20 г вершкового масла.

Приготування:

  • Тісто тонко розкатати та змастити розтопленим маслом.
  • Згорнути по ширині на 10−11 сантиметрів, щоб змащена маслом сторона залишалася всередині.
  • Розрізати тісто навпіл по довжині, а потім по діагоналі на рівній відстані, щоб у вас вийшло кілька прямокутників, які потім зліпите разом пальцями по нерозрізаній стороні.
  • Обсмажити на пательні із великою кількістю жиру.
  • Перед подачею присипати цукровою пудрою.

Раніше шеф «пекельної кухні» Алекс Якутов поділився рецептом піци «Маргарита» .

Фото зі сторінки Андрія Величка у соціальних мережах.

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