Бомбічний десерт: простий рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком
Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не тільки штолленом, який готують до Різдва та Нового року, але й нескладними у приготуванні трубочками з вареним згущеним молоком.
Рецептом цього десерту поділилися на ресурсі «Шеф-кухар» .
Інгредієнти:
- 5 яєць;
- 150 гр цукру;
- Дрібка солі;
- Ванілін;
- 200 гр вершкового масла;
- 1−2 банки вареного згущеного молока;
- 270 гр борошна.
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Приготування:
- Яйця з цукром, сіллю та ваніллю збити до білої маси.
- Додати розтоплене масло, борошно, добре перемішати.
- Перед приготуванням першої порції вафельницю слід добре змастити маслом. Викласти тісто та запекти.
- Сформувати трубочки та заповнити їх згущеним молоком. За бажанням, згущене молоко можна збити з маслом.
Раніше учасниця «пекельної кухні» Карина Миргород поділилася рецептом синнабонів, які може приготувати кожен.
Фото — скріншот50
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