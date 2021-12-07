Бомбічний десерт: простий рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком

Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не тільки штолленом, який готують до Різдва та Нового року, але й нескладними у приготуванні трубочками з вареним згущеним молоком.

Рецептом цього десерту поділилися на ресурсі «Шеф-кухар» .

Інгредієнти: 5 яєць;

150 гр цукру;

Дрібка солі;

Ванілін;

200 гр вершкового масла;

1−2 банки вареного згущеного молока;

270 гр борошна.

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Приготування: Яйця з цукром, сіллю та ваніллю збити до білої маси.

Додати розтоплене масло, борошно, добре перемішати.

Перед приготуванням першої порції вафельницю слід добре змастити маслом. Викласти тісто та запекти.

Сформувати трубочки та заповнити їх згущеним молоком. За бажанням, згущене молоко можна збити з маслом.

Раніше учасниця «пекельної кухні» Карина Миргород поділилася рецептом синнабонів, які може приготувати кожен.

Фото — скріншот

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