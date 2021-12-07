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Бомбічний десерт: простий рецепт вафельних трубочок зі згущеним молоком

10:51 7 грудня 2021
Трубочки зі згущеним молоком

Любителі солодкого можуть побалувати себе на свята не тільки штолленом, який готують до Різдва та Нового року, але й нескладними у приготуванні трубочками з вареним згущеним молоком.

Рецептом цього десерту поділилися на ресурсі «Шеф-кухар» .

Інгредієнти:

  • 5 яєць;
  • 150 гр цукру;
  • Дрібка солі;
  • Ванілін;
  • 200 гр вершкового масла;
  • 1−2 банки вареного згущеного молока;
  • 270 гр борошна.

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Приготування:

  • Яйця з цукром, сіллю та ваніллю збити до білої маси.
  • Додати розтоплене масло, борошно, добре перемішати.
  • Перед приготуванням першої порції вафельницю слід добре змастити маслом. Викласти тісто та запекти.
  • Сформувати трубочки та заповнити їх згущеним молоком. За бажанням, згущене молоко можна збити з маслом.

Раніше учасниця «пекельної кухні» Карина Миргород поділилася рецептом синнабонів, які може приготувати кожен.

Фото — скріншот

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