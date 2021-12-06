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Пісні страви з білими грибами: два простих рецепти для сімейного обіду

22:55 6 грудня 2021
пост гриби

Весь грудень віруючим належить дотримуватися Різдвяного посту. Щоб меню залишалося різноманітним, можна спробувати опанувати кілька старовинних рецептів на основі грибів та овочів. Наваристі супи та другі страви допоможуть повноцінно харчуватися, не порушуючи правил посту.

Левеш

  • Білі гриби;
  • Картопля;
  • Морква;
  • Цибуля;
  • Олія;
  • Борошно — 1 ст. л;
  • Паприка — 1 ч.л.;
  • Зелень.

Суп левеш дуже популярний на Закарпатті і часто згадується у рецептах угорської кухні. Із грибів необхідно зварити бульйон, додати туди дрібно нарізані овочі.
Для супу готують спеціальну заправку: на олії підсушують борошно з паприкою, потім розводять водою. До готового левешу потрібно додати свіжу або сушену зелень.

Білі гриби з буряком

  • Буряк;
  • Гриби;
  • Олія;
  • Сіль;
  • Часник;
  • Оцет.

Гриби вимочити, відварити у підсоленій воді, наріщзати дрібно. Буряки відварити, нарізати кубиками. Перемішати з грибами. Олію змішати з сіллю та часником. Заправити суміш, за бажання додати оцет.

Про інші смачні страви до пісного столу, читайте у статті «ФАКТІВ» «Пилипівка, або Різдвяний піст: народні традиції, обмеження та прикмети».

Фото pixabay.com

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