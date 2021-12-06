Малосольні огірки на мінералці за добу: простий рецепт
Взимку чудово урізноманітнити раціон може не лише консервація, наприклад, огірки по-корейськи, але й малосольні огірочки на мінералці, які будуть готові буквально за добу.
Рецептом приготування таких «швидких» малосольних огірків поділилися на ресурсі «Рецепты на каждый день».
Інгредієнти:
- 1 кг огірків;
- 1 літр мінеральної води;
- 2 столові ложки солі без гірки;
- Кріп;
- 5 зубчиків часнику.
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Приготування:
- Огірки помити, обрізати хвостики.
- Укласти огірки у ємність для засолювання, переклавши кропом та часником.
- Мінералку вилити в глибоку миску та додати сіль.
- Огірки залити розсолом та поставити у холодильник.
- За добу малосольні огірочки готові!
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Фото з Pixabay.37
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