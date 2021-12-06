Малосольні огірки на мінералці за добу: простий рецепт

Взимку чудово урізноманітнити раціон може не лише консервація, наприклад, огірки по-корейськи, але й малосольні огірочки на мінералці, які будуть готові буквально за добу.

Рецептом приготування таких «швидких» малосольних огірків поділилися на ресурсі «Рецепты на каждый день».

Інгредієнти: 1 кг огірків;

1 літр мінеральної води;

2 столові ложки солі без гірки;

Кріп;

5 зубчиків часнику.

Читайте також: Мариновані печериці за 10 хвилин: простий і швидкий рецепт.

Приготування: Огірки помити, обрізати хвостики.

Укласти огірки у ємність для засолювання, переклавши кропом та часником.

Мінералку вилити в глибоку миску та додати сіль.

Огірки залити розсолом та поставити у холодильник.

За добу малосольні огірочки готові!

Про те, як приготувати буряк у пікантному маринаді, який може бути як чудовою закускою, так і гарніром, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter