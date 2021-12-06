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Малосольні огірки на мінералці за добу: простий рецепт

16:38 6 грудня 2021
Огірки

Взимку чудово урізноманітнити раціон може не лише консервація, наприклад, огірки по-корейськи, але й малосольні огірочки на мінералці, які будуть готові буквально за добу.

Рецептом приготування таких «швидких» малосольних огірків поділилися на ресурсі «Рецепты на каждый день».

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків;
  • 1 літр мінеральної води;
  • 2 столові ложки солі без гірки;
  • Кріп;
  • 5 зубчиків часнику.

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Приготування:

  • Огірки помити, обрізати хвостики.
  • Укласти огірки у ємність для засолювання, переклавши кропом та часником.
  • Мінералку вилити в глибоку миску та додати сіль.
  • Огірки залити розсолом та поставити у холодильник.
  • За добу малосольні огірочки готові!

Про те, як приготувати буряк у пікантному маринаді, який може бути як чудовою закускою, так і гарніром, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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