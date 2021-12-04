Ефектна закуска «Мандаринки»: рецепт смачної та оригінальної страви на новорічний стіл

Після того, як відомий кулінарний Telegram-канал опублікував рецепт ситного перекусу, Telegram-канал «Рецепти на кожен день» опублікував рецепт закуски «Мандаринки».

Інгредієнти: - 150 г курячого філе

- 2 яйця

- 100 г сиру

- 50 г сметани чи натурального йогурту

- 1−2 зубчики часнику

- спеції за смаком

- 3 середні моркви

- чорний перець

- листя м'яти Приготування: Філе, яйця та моркву відварюємо. Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та морквину натираємо на дрібній терці.

У глибокій ємності з'єднуємо філе, яйця та сир. Додаємо сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.

Формуємо кульки. На харчову плівку викладаємо трохи морквини та формуємо тонкий млинець.

У середину цього млинця кладемо кульку і загортаємо. Прикрашаємо «мандаринки» чорним перцем та листочками м'яти.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт курки в цибульно-вершковому соусі, а також простий рецепт салату «Тигреня».

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