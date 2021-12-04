Ефектна закуска «Мандаринки»: рецепт смачної та оригінальної страви на новорічний стіл
Після того, як відомий кулінарний Telegram-канал опублікував рецепт ситного перекусу, Telegram-канал «Рецепти на кожен день» опублікував рецепт закуски «Мандаринки».
Інгредієнти:
- 150 г курячого філе
- 2 яйця
- 100 г сиру
- 50 г сметани чи натурального йогурту
- 1−2 зубчики часнику
- спеції за смаком
- 3 середні моркви
- чорний перець
- листя м'яти
Приготування:
Філе, яйця та моркву відварюємо. Куряче філе нарізаємо дрібними кубиками. Сир, яйця та морквину натираємо на дрібній терці.
У глибокій ємності з'єднуємо філе, яйця та сир. Додаємо сметану, подрібнений часник, спеції та перемішуємо до однорідної маси.
Формуємо кульки. На харчову плівку викладаємо трохи морквини та формуємо тонкий млинець.
У середину цього млинця кладемо кульку і загортаємо. Прикрашаємо «мандаринки» чорним перцем та листочками м'яти.
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