Ароматна та хрумка картопля з соусом зі свіжої зелені: простий рецепт ситного перекусу за 40 хвилин

Після того, як британський кухар Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі, відомий кулінарний Telegram-канал «Шеф-повар» розповів, як можна швидко приготувати картопляний перекус.

Інгредієнти: Молода картопля 15 шт.

Вершкове масло 30 гр.

Часник 2 зубчики

Сухі трави 1 ст.

Сметана 200 гр.

Свіжа зелень 50 гр.

Сіль і перець Приготування: Варити картоплю потрібно приблизно 20 хвилин, поки не стане м'якою. Запікати при 200 градусах 20 хвилин бажано з конвекцією. Замість сметани можна взяти йогурт. Вийде свіжий соус, який ідеально підійде до картоплі.

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