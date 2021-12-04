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Ароматна та хрумка картопля з соусом зі свіжої зелені: простий рецепт ситного перекусу за 40 хвилин

9:41 4 грудня 2021
Картопля

Після того, як британський кухар Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі, відомий кулінарний Telegram-канал «Шеф-повар» розповів, як можна швидко приготувати картопляний перекус.

Інгредієнти:

Молода картопля 15 шт.
Вершкове масло 30 гр.
Часник 2 зубчики
Сухі трави 1 ст.
Сметана 200 гр.
Свіжа зелень 50 гр.
Сіль і перець

Приготування:

Варити картоплю потрібно приблизно 20 хвилин, поки не стане м'якою. Запікати при 200 градусах 20 хвилин бажано з конвекцією. Замість сметани можна взяти йогурт. Вийде свіжий соус, який ідеально підійде до картоплі.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт курки в цибульно-вершковому соусі, а також простий рецепт салату «Тигреня».

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