Ароматна та хрумка картопля з соусом зі свіжої зелені: простий рецепт ситного перекусу за 40 хвилин
Після того, як британський кухар Джеймі Олівер поділився рецептом запеченої картоплі, відомий кулінарний Telegram-канал «Шеф-повар» розповів, як можна швидко приготувати картопляний перекус.
Інгредієнти:
Молода картопля 15 шт.
Вершкове масло 30 гр.
Часник 2 зубчики
Сухі трави 1 ст.
Сметана 200 гр.
Свіжа зелень 50 гр.
Сіль і перець
Приготування:
Варити картоплю потрібно приблизно 20 хвилин, поки не стане м'якою. Запікати при 200 градусах 20 хвилин бажано з конвекцією. Замість сметани можна взяти йогурт. Вийде свіжий соус, який ідеально підійде до картоплі.
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