Ідеальні для новорічних свят: Костянтин Грубич представив рецепт бабусиних пиріжків «Королева бензоколонки»

Український журналіст Костянтин Грубич на своєму YouTube-каналі поділився секретом знаменитих пирятинських пиріжків, які готують у легендарному кафе на трасі Київ — Харків.



«Найсмачніші пиріжки, кажуть, печуть та смажать у легендарному кафе „Королева бензоколонки“. На цьому місці у 50-ті роки знімали культовий радянський фільм. Ця стрічка прославила Пирятин та локацію на автостанції назавжди», — розповів ведучий.

Пирятинські пиріжки

Продукти

Для тіста

1 л теплої води

1 чайна ложка солі

2 ст ложки цукру

70 г пресованих дріжджів

500 г борошна (скільки візьме вода)

50 г олії

Для начинки (на вибір)

70 г свино-яловичого фаршу

75 г свинячого ліверу

75 г вареної картоплі

75 г тушкованої капусти



Приготування

У теплій воді замочити дріжджі, додавши цукор, сіль та борошно.



Борошна потрібно стільки, скільки візьме вода, але тісто не повинно бути крутим.



Додати олію і вимішати.

Накрити рушником та поставити у тепле місце на пів години, щоб тісто підійшло.



Для одного пиріжка взяти 100 г тіста й зробити з нього кульку, а потім пласт.

На один пиріжок потрібно 75 г начинки. Її викласти на пласт й защипнути як вареник. Потім пиріжок зробити пласким. На кілька хвилин залишити, щоб тісто підійшло.



Обсмажити пиріжки у фритюрі до золотистої скоринки.