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Ідеальні для новорічних свят: Костянтин Грубич представив рецепт бабусиних пиріжків «Королева бензоколонки»

14:49 3 грудня 2021
пиріжки

Український журналіст Костянтин Грубич на своєму YouTube-каналі поділився секретом знаменитих пирятинських пиріжків, які готують у легендарному кафе на трасі Київ — Харків.

«Найсмачніші пиріжки, кажуть, печуть та смажать у легендарному кафе „Королева бензоколонки“. На цьому місці у 50-ті роки знімали культовий радянський фільм. Ця стрічка прославила Пирятин та локацію на автостанції назавжди», — розповів ведучий.

Пирятинські пиріжки

Продукти

Для тіста
1 л теплої води
1 чайна ложка солі
2 ст ложки цукру
70 г пресованих дріжджів
500 г борошна (скільки візьме вода)
50 г олії

Для начинки (на вибір)
70 г свино-яловичого фаршу
75 г свинячого ліверу
75 г вареної картоплі
75 г тушкованої капусти

Приготування

У теплій воді замочити дріжджі, додавши цукор, сіль та борошно.

Борошна потрібно стільки, скільки візьме вода, але тісто не повинно бути крутим.

Додати олію і вимішати.

Накрити рушником та поставити у тепле місце на пів години, щоб тісто підійшло.

Для одного пиріжка взяти 100 г тіста й зробити з нього кульку, а потім пласт.

На один пиріжок потрібно 75 г начинки. Її викласти на пласт й защипнути як вареник. Потім пиріжок зробити пласким. На кілька хвилин залишити, щоб тісто підійшло.

Обсмажити пиріжки у фритюрі до золотистої скоринки.




Нагадаємо, кулінари вже почали пропонувати рецепти салатів на новорічний стіл. Один з них, «Марфа» цілком може замінити «Олів'є».
А рецепт салату з чотирьох інгредієнтів від Людмили Борщ добрий як на свята, так і на кожен день.

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