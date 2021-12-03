Ідеальні для новорічних свят: Костянтин Грубич представив рецепт бабусиних пиріжків «Королева бензоколонки»
Український журналіст Костянтин Грубич на своєму YouTube-каналі поділився секретом знаменитих пирятинських пиріжків, які готують у легендарному кафе на трасі Київ — Харків.
«Найсмачніші пиріжки, кажуть, печуть та смажать у легендарному кафе „Королева бензоколонки“. На цьому місці у 50-ті роки знімали культовий радянський фільм. Ця стрічка прославила Пирятин та локацію на автостанції назавжди», — розповів ведучий.
Пирятинські пиріжки
Продукти
Для тіста
1 л теплої води
1 чайна ложка солі
2 ст ложки цукру
70 г пресованих дріжджів
500 г борошна (скільки візьме вода)
50 г олії
Для начинки (на вибір)
70 г свино-яловичого фаршу
75 г свинячого ліверу
75 г вареної картоплі
75 г тушкованої капусти
Приготування
У теплій воді замочити дріжджі, додавши цукор, сіль та борошно.
Борошна потрібно стільки, скільки візьме вода, але тісто не повинно бути крутим.
Додати олію і вимішати.
Накрити рушником та поставити у тепле місце на пів години, щоб тісто підійшло.
Для одного пиріжка взяти 100 г тіста й зробити з нього кульку, а потім пласт.
На один пиріжок потрібно 75 г начинки. Її викласти на пласт й защипнути як вареник. Потім пиріжок зробити пласким. На кілька хвилин залишити, щоб тісто підійшло.
Обсмажити пиріжки у фритюрі до золотистої скоринки.
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