Ідеальна страва для Різдвяного посту: блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо
28 листопада у православних розпочався Різдвяний піст. У цей час у традиційній українській кухні було заведено максимально використовувати місцеві овочі, особливо картоплю.
Блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт для веганів, який також підійде і для тих, хто постує.
Веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо
Продукти
Для коржів
½ склянки нутового борошна
1 склянка води
1 ч л сухого часнику
Для начинки
1 банка консервованого джекфрута (можна замінити запеченими в духовці тонко нарізаними грибами ерингами)
3−5 ст л соусу барбекю гарного складу
1 авокадо
велика жменя паростків або улюбленої ароматної зелені
Приготування
Змішати воду з нутовим борошном та сухим часником й дати постояти мінімум 10−15 хвилин.
Перед приготуванням додати в тісто 2 ст л оливкової олії.
Можна пекти на середньому вогні на сухій сковороді по 2−3 хвилини до рум'яності з кожного боку.
Грубо нарубати джекфрут й заправити соусом. Можна використовувати просту томатну пасту+копчену паприку.
На коржик викласти шар розім'ятого авокадо (хумусу, сиру тофу), порцію заправленого джекфрута й додати зверху паростки.
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