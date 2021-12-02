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Ідеальна страва для Різдвяного посту: блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо

17:54 2 грудня 2021
веган-тако

28 листопада у православних розпочався Різдвяний піст. У цей час у традиційній українській кухні було заведено максимально використовувати місцеві овочі, особливо картоплю.

Блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт для веганів, який також підійде і для тих, хто постує.

Веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо

Продукти

Для коржів
½ склянки нутового борошна
1 склянка води
1 ч л сухого часнику

Для начинки

1 банка консервованого джекфрута (можна замінити запеченими в духовці тонко нарізаними грибами ерингами)
3−5 ст л соусу барбекю гарного складу
1 авокадо
велика жменя паростків або улюбленої ароматної зелені

Приготування
Змішати воду з нутовим борошном та сухим часником й дати постояти мінімум 10−15 хвилин.

Перед приготуванням додати в тісто 2 ст л оливкової олії.

Можна пекти на середньому вогні на сухій сковороді по 2−3 хвилини до рум'яності з кожного боку.

Грубо нарубати джекфрут й заправити соусом. Можна використовувати просту томатну пасту+копчену паприку.

На коржик викласти шар розім'ятого авокадо (хумусу, сиру тофу), порцію заправленого джекфрута й додати зверху паростки.

Нагадаємо, українська кулінарна блогерка Людмила Борщ запропонувала рецепт салату «Марфа», який може замінити «Олів'є» на новорічному столі.

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