Ідеальна страва для Різдвяного посту: блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо

28 листопада у православних розпочався Різдвяний піст. У цей час у традиційній українській кухні було заведено максимально використовувати місцеві овочі, особливо картоплю.

Блогерка Анастасія Голобородько запропонувала рецепт для веганів, який також підійде і для тих, хто постує.

Веган-тако з копченим джекфрутом та авокадо Продукти Для коржів

½ склянки нутового борошна

1 склянка води

1 ч л сухого часнику Для начинки 1 банка консервованого джекфрута (можна замінити запеченими в духовці тонко нарізаними грибами ерингами)

3−5 ст л соусу барбекю гарного складу

1 авокадо

велика жменя паростків або улюбленої ароматної зелені



Приготування

Змішати воду з нутовим борошном та сухим часником й дати постояти мінімум 10−15 хвилин. Перед приготуванням додати в тісто 2 ст л оливкової олії. Можна пекти на середньому вогні на сухій сковороді по 2−3 хвилини до рум'яності з кожного боку. Грубо нарубати джекфрут й заправити соусом. Можна використовувати просту томатну пасту+копчену паприку. На коржик викласти шар розім'ятого авокадо (хумусу, сиру тофу), порцію заправленого джекфрута й додати зверху паростки.

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