Відмінно «заходить» взимку: простий рецепт консервованої морквяної ікри з томатною пастою
Відмінною добавкою до зимового раціону є заготовлені на зиму овочі. Це можуть бути, наприклад, як кабачки з морквою і томатом, так й морквяна ікра з томатною пастою.
Простий рецепт такої морквяної ікри пропонує «Домашня консервація», називаючи її гарним доповненням до повсякденного меню.
Інгредієнти:
- Морква — 5−7 шт.;
- Томатна паста — 2 ст.л.;
- Олія — 3 ст.л.;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний горошком — за смаком;
- Яблучний уксус — 1 ст.л.;
- Петрушка — 10 г;
- Ріпчаста цибуля — 2 головки;
- Часник — 4−6 зубчиків;
- Вода — 1 склянка;
- Гострий перець — за смаком.
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Приготування:
- Всі овочі очистити, порізати та подрібнити на м'якорубці.
- З'єднайте інгредієнти у сотейнику, додайте олію і томатну пасту. Тушкуйте хвилин 30. За необхідності — додати води.
- Додайте сіль, перець і подрібнену петрушку. Тушкуйте ще 30 хвилин
- За п'ять хвилин до готовності додайте оцет.
- Розкладіть у слоїки та закатайте.
До речі, консервувати кабачки на зиму можна не лише з кетчупом, морквою та цибулею, а й із грибами.
Фото з Pixabay.73
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