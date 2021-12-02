Відмінно «заходить» взимку: простий рецепт консервованої морквяної ікри з томатною пастою

Відмінною добавкою до зимового раціону є заготовлені на зиму овочі. Це можуть бути, наприклад, як кабачки з морквою і томатом, так й морквяна ікра з томатною пастою.

Простий рецепт такої морквяної ікри пропонує «Домашня консервація», називаючи її гарним доповненням до повсякденного меню.

Інгредієнти: Морква — 5−7 шт.;

Томатна паста — 2 ст.л.;

Олія — 3 ст.л.;

Сіль — за смаком;

Перець чорний горошком — за смаком;

Яблучний уксус — 1 ст.л.;

Петрушка — 10 г;

Ріпчаста цибуля — 2 головки;

Часник — 4−6 зубчиків;

Вода — 1 склянка;

Гострий перець — за смаком.

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Приготування: Всі овочі очистити, порізати та подрібнити на м'якорубці.

З'єднайте інгредієнти у сотейнику, додайте олію і томатну пасту. Тушкуйте хвилин 30. За необхідності — додати води.

Додайте сіль, перець і подрібнену петрушку. Тушкуйте ще 30 хвилин

За п'ять хвилин до готовності додайте оцет.

Розкладіть у слоїки та закатайте.

До речі, консервувати кабачки на зиму можна не лише з кетчупом, морквою та цибулею, а й із грибами.

Фото з Pixabay.

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