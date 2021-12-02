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Відмінно «заходить» взимку: простий рецепт консервованої морквяної ікри з томатною пастою

12:31 2 грудня 2021
Морква

Відмінною добавкою до зимового раціону є заготовлені на зиму овочі. Це можуть бути, наприклад, як кабачки з морквою і томатом, так й морквяна ікра з томатною пастою.

Простий рецепт такої морквяної ікри пропонує «Домашня консервація», називаючи її гарним доповненням до повсякденного меню.

Інгредієнти:

  • Морква — 5−7 шт.;
  • Томатна паста — 2 ст.л.;
  • Олія — 3 ст.л.;
  • Сіль — за смаком;
  • Перець чорний горошком — за смаком;
  • Яблучний уксус — 1 ст.л.;
  • Петрушка — 10 г;
  • Ріпчаста цибуля — 2 головки;
  • Часник — 4−6 зубчиків;
  • Вода — 1 склянка;
  • Гострий перець — за смаком.

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Приготування:

  • Всі овочі очистити, порізати та подрібнити на м'якорубці.
  • З'єднайте інгредієнти у сотейнику, додайте олію і томатну пасту. Тушкуйте хвилин 30. За необхідності — додати води.
  • Додайте сіль, перець і подрібнену петрушку. Тушкуйте ще 30 хвилин
  • За п'ять хвилин до готовності додайте оцет.
  • Розкладіть у слоїки та закатайте.

До речі, консервувати кабачки на зиму можна не лише з кетчупом, морквою та цибулею, а й із грибами.

Фото з Pixabay.

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