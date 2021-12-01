Просто і неймовірно смачно: рецепт курки у цибульно-вершковому соусі
З куркою можна приготувати масу смачних і нескладних страв — наприклад, зробити заливний пиріг з додаванням картоплі, або ж приготувати птаха у цибульно-вершковому соусі.
«Куриця у цибульно-вершковому соусі — це дуже просто і неймовірно смачно» , — стверджує автор рецепту, опублікованого на телеграм-каналі «Шеф кухар».
Інгредієнти:
- 1 курка;
- 3−4 великі цибулини;
- 2 зубчики часнику;
- 100−150 г вершків (25−35%);
- 1 ст. води або курячого бульйону;
- 2 ст. л сметани (25−30%);
- Сіль, спеції — за смаком.
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Приготування:
На розігрітій олії обсмажуємо розрізану частинами курку — з двох сторін, до скоринки. Солимо.
Виймаємо курку з пательні та на олії, що залишилася, обсмажуємо крупно нарізані цибулю і часник — до м'якості.
Зажарку подрібнюємо блендером. Заливаємо вершками та сметаною, додаємо спеції.Курку повертаємо у пательню, заливаємо соусом, додаємо воду чи бульйон. Посолити за смаком та тушкувати 8−10 хвилин. Готово!
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Фото — скріншот.366
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