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Просто і неймовірно смачно: рецепт курки у цибульно-вершковому соусі

13:13 1 грудня 2021
Курка в соусі

З куркою можна приготувати масу смачних і нескладних страв — наприклад, зробити заливний пиріг з додаванням картоплі, або ж приготувати птаха у цибульно-вершковому соусі.

«Куриця у цибульно-вершковому соусі — це дуже просто і неймовірно смачно» , — стверджує автор рецепту, опублікованого на телеграм-каналі «Шеф кухар».

Інгредієнти:

  • 1 курка;
  • 3−4 великі цибулини;
  • 2 зубчики часнику;
  • 100−150 г вершків (25−35%);
  • 1 ст. води або курячого бульйону;
  • 2 ст. л сметани (25−30%);
  • Сіль, спеції — за смаком.

  • Приготування:

    На розігрітій олії обсмажуємо розрізану частинами курку — з двох сторін, до скоринки. Солимо.

    Виймаємо курку з пательні та на олії, що залишилася, обсмажуємо крупно нарізані цибулю і часник — до м'якості.

    Зажарку подрібнюємо блендером. Заливаємо вершками та сметаною, додаємо спеції.

    Курку повертаємо у пательню, заливаємо соусом, додаємо воду чи бульйон. Посолити за смаком та тушкувати 8−10 хвилин. Готово!

Раніше суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво розповів, як він готує курячі крильця в гострувато-солодкому соусі теріяки.

Фото — скріншот.

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