Турецький салат з булгуром від Григорія Германа: швидко та смачно

Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно розповідав, як готувати турецьку чорбу, поділився ще одним рецептом страви національної кухні Туреччини — кисира.

Згадуючи, як він у Туреччині знімав процес приготування кисиру (у перекладі це просто означає «турецький салат»), телеведучий зізнався, що тоді від захоплення… впав у море. «Від того, як це смачно, я тоді навіть у море впав. Прямо з пірсу, на якому ми цей рецепт знімали. Щойно мікрофон встиг зняти. Шеф-кухар тоді навіть не одразу зрозумів, що відбувається. Зйомки, кулінарне братерство, а потім бомба і бултих у воду. Бо смачно було! Або я від спеки…» — пожартував Григорій Герман у Instagram.

Інгредієнти: Булгур — 1 склянка;

Окріп — 1,5 склянки;

Зелена цибуля — 100 гр;

Петрушка — 100 гр;

Паста з перцю — 1 ст. (можна обійтися і без);

Томатна паста — 1 ст.л.;

Кумин — 0,5 ч.л.;

М'ята сушена — 0,5 ч. л.;

Перець чилі сушений — дрібка;

Чорний перець мелений — дрібка;

Сіль — дрібка;

Лимонний сік — 2 ст.л.;

Оливкова олія — 0,5 склянки;

Гранатовий соус Наршараб — 2 ст.л.;

Грецькі горіхи;

Листя салату.

Приготування: Булгур залити окропом і залишити остигати (на 5 хвилин).

Подрібнити цибулю та петрушку, і разом з пастою з перцю та томатною пастою, а також кумином, м'ятою та перцями додати до булгуру.

Полити оливковою олією та лимонним соком, а потім гранатовим соусом.

Подрібнити горіхи та додати до салату. Все ретельно перемішати.

Салат перед подачею викласти на зелене листя салату чи цикорію.

Раніше телеведучий розповів, як приготувати капонату по-сицилійські. Капоната (сaponata або сapunata) — вид овочевого рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою та іншими, з додаванням оливок і каперсів.

Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.

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