Турецький салат з булгуром від Григорія Германа: швидко та смачно
Телеведучий Григорій Герман, який нещодавно розповідав, як готувати турецьку чорбу, поділився ще одним рецептом страви національної кухні Туреччини — кисира.
Згадуючи, як він у Туреччині знімав процес приготування кисиру (у перекладі це просто означає «турецький салат»), телеведучий зізнався, що тоді від захоплення… впав у море. «Від того, як це смачно, я тоді навіть у море впав. Прямо з пірсу, на якому ми цей рецепт знімали. Щойно мікрофон встиг зняти. Шеф-кухар тоді навіть не одразу зрозумів, що відбувається. Зйомки, кулінарне братерство, а потім бомба і бултих у воду. Бо смачно було! Або я від спеки…» — пожартував Григорій Герман у Instagram.
Інгредієнти:
- Булгур — 1 склянка;
- Окріп — 1,5 склянки;
- Зелена цибуля — 100 гр;
- Петрушка — 100 гр;
- Паста з перцю — 1 ст. (можна обійтися і без);
- Томатна паста — 1 ст.л.;
- Кумин — 0,5 ч.л.;
- М'ята сушена — 0,5 ч. л.;
- Перець чилі сушений — дрібка;
- Чорний перець мелений — дрібка;
- Сіль — дрібка;
- Лимонний сік — 2 ст.л.;
- Оливкова олія — 0,5 склянки;
- Гранатовий соус Наршараб — 2 ст.л.;
- Грецькі горіхи;
- Листя салату.
Приготування:
- Булгур залити окропом і залишити остигати (на 5 хвилин).
- Подрібнити цибулю та петрушку, і разом з пастою з перцю та томатною пастою, а також кумином, м'ятою та перцями додати до булгуру.
- Полити оливковою олією та лимонним соком, а потім гранатовим соусом.
- Подрібнити горіхи та додати до салату. Все ретельно перемішати.
- Салат перед подачею викласти на зелене листя салату чи цикорію.
Раніше телеведучий розповів, як приготувати капонату по-сицилійські. Капоната (сaponata або сapunata) — вид овочевого рагу з баклажанів, тушкованих разом з іншими овочами: цибулею, помідорами, селерою та іншими, з додаванням оливок і каперсів.
Фото зі сторінки Григорія Германа у соціальних мережах.342
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